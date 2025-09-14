Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по уникальным природным достопримечательностям Мангистау, где вас ждут захватывающие виды и интересные истории
Начало: У вашего отеля
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
33 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на Каспии: отдых и шашлыки на берегу
Проведите незабываемый день на берегу Каспия, наслаждаясь природой, купанием и вкусным шашлыком. Идеальный отдых для всей семьи
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина шаров и мыс Жыгылан за 1 день
Откройте для себя удивительные природные феномены Мангистау: каменные шары, солёное озеро и меловой каньон. Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
14 сен в 08:30
15 сен в 08:30
33 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Актау
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Актау в сентябре 2025
Сейчас в Актау в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 28 000 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Актау на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 5 ⭐ отзывов, цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь