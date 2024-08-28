На Рождество – экскурсии в Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Актау, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
28 000 за всё до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
28 000 за всё до 3 чел.
Салем, Актау
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Салем, Актау
Познакомиться с городом, который построили не благодаря, а вопреки
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
  2. «Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
  3. Салем, Актау
Сколько стоит экскурсия по Актау в сентябре 2024
Сейчас в Актау в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Актау на 2024 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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