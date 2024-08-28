12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
28 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Салем, Актау
Познакомиться с городом, который построили не благодаря, а вопреки
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария28 августа 2024Экскурсия безумно понравилась, спасибо большое гиду - Берику. Получили море впечатлений 🌊 Он также снимал нас на профессиональный квадрокоптер 📸 было очень круто 🔥
- ТТаисия21 августа 2024Все было хорошо! Отличный водитель, хорошая машина, красивые места, вкусный обед. замечательно провели время семьей!!! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Актау в сентябре 2024
Сейчас в Актау в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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