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как часть пути (небольшая) по бездорожью. Уверенная и быстрая езда, без лихачества. Дети в диком восторге! Гид очень лёгкий в общении, позитивный, без занудства, со знанием края, сумел найти подход и к детям (редкость!) и к взрослым. Организовал несколько "вау-эффектов" по пути;). По нашей просьбе уложили поездку в 8 часов вместо 12 и все успели. И суперская идея была начать поездку в 03.00 - рекомендую если с детьми едете или в жару.