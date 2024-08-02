12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Увидеть ландшафты Мангистау, меняющие представление о нашей планете
Начало: По вашему адресу проживания
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
26 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
26 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EErzhan2 августа 2024Хочу сказать огромное спасибо Сергею и его команде! Все на высшем уровне. Экскурсовод объясняет все максимально понятно и очень интересно. Организаторы предоставляют все необходимые условия для экскурсий.
- ИИрина22 июля 2024Путешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, была хорошо организована и спланирована.
- ТТатьяна20 июля 2024Были в июле 2024, дети 10+13 лет и родители. Сергей супер профессиональный водитель с "прокачанным" Прадо. Это оч важно, так
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «За городом и природа»
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