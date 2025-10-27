Мангистау на джипах с проживанием в палатках: только для вас
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
90 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Неземные пейзажи Казахстана: персональный тур на внедорожнике по природным чудесам с ночёвкой в юрте
Увидеть разноцветные склоны, разглядеть замки в скалах и осмотреть идеальные каменные сферы
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
27 окт в 08:00
29 окт в 08:00
76 500 ₽
85 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальный джип-тур по плато Устюрт с проживанием в палатках (всё включено)
Полюбоваться панорамами долин Мангистау и насладиться видами на звёздное небо
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
30 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
99 000 ₽
110 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «В декабре»
Самые популярные туры этой рубрики в Актау
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Актау в октябре 2025
Сейчас в Актау в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 76 500 до 99 000 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Актау на 2025 год по теме «В декабре», цены от 76500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь