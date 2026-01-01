Мангистау на джипах с проживанием в палатках: только для вас
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
14 янв в 08:00
15 янв в 08:00
90 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы
Перезагрузиться вдали от города, провести вечера под звёздами, исследовать пустыню, скалы и дюны
Начало: Актау, место вашего проживания, 8:00
9 янв в 08:00
10 янв в 08:00
120 000 ₽ за всё до 3 чел.
Неземные пейзажи Казахстана: персональный тур на внедорожнике по природным чудесам с ночёвкой в юрте
Увидеть разноцветные склоны, разглядеть замки в скалах и осмотреть идеальные каменные сферы
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
9 янв в 08:00
10 янв в 08:00
85 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «В январе»
Самые популярные туры этой рубрики в Актау
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Актау в январе 2026
Сейчас в Актау в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 85 000 до 120 000.
Забронируйте тур в Актау на 2026 год по теме «В январе», цены от 85000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март