Как добраться до Актюбинска на самолёте
В Актюбинске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Aktyubinsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Актюбинска
- Актобе AKXAktyubinsk Airport
Самые дешёвые билеты в Актюбинск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|1 114
|1ч 10м
|23.11.2020
|из 🇰🇿Актау
|1 292
|1ч 20м
|12.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 916
|1ч 40м
|13.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|2 263
|2ч 30м
|01.12.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|3 578
|13ч 30м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|4 006
|8ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|4 277
|21ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇿Костаная
|4 596
|10ч (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇰🇿Тараза
|4 765
|6ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|4 869
|8ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇰🇿Уральска
|5 237
|26ч 55м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇰🇿Караганды
|6 641
|28ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|10 003
|11ч 20м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|10 745
|5ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|12 686
|8ч 15м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|13 259
|19ч 35м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|14 973
|41ч 55м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|15 338
|41ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|15 735
|11ч 30м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|16 918
|30ч 35м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|17 723
|20ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|17 944
|25ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|18 032
|33ч 10м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|18 052
|25ч 25м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|18 082
|25ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|18 205
|15ч 30м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|18 212
|26ч 50м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|19 239
|52ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|19 590
|21ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|19 993
|22ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|22 102
|35ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|22 345
|28ч 5м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|22 774
|25ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|22 907
|27ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|22 914
|24ч 30м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|23 272
|27ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|27 870
|48ч 15м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|28 284
|37ч 25м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|29 400
|25ч 55м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|30 169
|25ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|30 759
|55ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|31 320
|36ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|37 857
|33ч 40м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|38 089
|27ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из Сеула
|55 432
|43ч 35м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|60 416
|33ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из Ялты
|71 790
|25ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|73 228
|24ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|74 947
|42ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|120 500
|43ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|234 300
|56ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Актюбинска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Актюбинска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Шымкент, Атырау, Стамбул и Лос-Анджелес
- 09.02.202118.02.2021
- 29.12.202002.01.2021
- 10.04.202118.04.2021
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