Природные особенности этого места: ясеневая роща в Чарынском каньоне, древнее урочище Тамгалы-Тас, где расположен буддийский храм. Славится город и архитектурными сооружениями (Монумент независимости, телебашня). Поклонников искусства ждут театры, цирк, музей музыкальных искусств. Прикоснуться к святым местам можно в православных соборах или Центральной мечети Казахстана. Пешеходные экскурсии или автобусные, на личном транспорте подойдут всем, кто предпочитает семейный отдых или отдых вдвоем. Вас поразит культура и архитектура этих мест. Не оставит равнодушным и традиционная казахская кухня. Мы предлагаем различные виды экскурсий в Алматы на любой вкус по приемлемой стоимости. Подробнее с их перечнем вы можете ознакомиться в нашем каталоге

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