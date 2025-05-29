-
25%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборОзёра Каинды и Кольсай + Чарынский каньон
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 июн в 05:45
3600 ₽
4800 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 июн в 05:45
4010 ₽
5346 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
3 июн в 05:30
6320 ₽
7900 ₽ за человека
-
30%
Фотопрогулка
до 12 чел.
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:45
3 июн в 05:45
4 июн в 05:45
4900 ₽
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:00
3 июн в 07:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
2700 ₽
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЧарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июн в 07:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
3 июн в 15:00
8975 ₽ за всё до 5 чел.
-
25%
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 06:30
3 июн в 06:30
4 июн в 06:30
4800 ₽
6400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
14 532 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 12 чел.
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 06:00
3 июн в 06:00
4 июн в 06:00
4950 ₽
5500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Зависит от выбранного тарифа
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
3 июн в 05:45
4 июн в 05:30
3996 ₽
4440 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Завтра в 08:00
3 июн в 08:00
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Завтра в 06:00
3 июн в 06:00
36 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
3 июн в 11:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
Уникальная экскурсия в Алматы: сакские курганы, легенды и природные сокровища. Узнайте больше о древних кочевниках и насладитесь видами
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
В путешествиях все любят вкусно поесть. Прогулка по вкусным алматинским местечкам позволит вам насладиться местной кухней и узнать интересные факты
Начало: В районе Зелёного базара
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Алматы - к озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Погрузитесь в атмосферу Чарынского каньона, где величественные утёсы и бурная река создают уникальные пейзажи
Начало: У отеля или в аэропорту
Завтра в 06:00
3 июн в 06:00
36 800 ₽
46 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Погрузитесь в мир гор Алматы: Медеу, Чимбулак и Талгар ждут вас с захватывающими видами и национальными напитками
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Завтра в 07:00
3 июн в 07:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
Прогулка по уютным улицам Алматы: Площадь Республики, памятник Абаю, Зелёный базар и другие достопримечательности. Узнайте историю и культуру города
Начало: У монумента Независимости
4 июн в 14:00
10 июн в 10:00
5990 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы: Иссык, царские курганы, ущелье с озером и семейная ферма. Насладитесь видами горных вершин и древними артефактами
Завтра в 08:30
3 июн в 08:30
19 550 ₽
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
35 200 ₽
44 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Завтра в 08:30
3 июн в 08:30
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
3 июн в 08:00
4 июн в 08:00
29 700 ₽
33 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:00
41 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
3 июн в 06:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гастрономическое путешествие Алматы - кулинарное наслаждение
Погрузитесь в гастрономическое разнообразие Алматы и откройте для себя уникальные вкусы разных культур
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 12 500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по катку «Медео» и Лестнице здоровья в Алматы
Отправляйтесь на крупнейший в мире высокогорный каток «Медео» и преодолейте 842 ступени Лестницы здоровья. Виды Тянь-Шаньских гор и радоновые ванны ждут вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
21 582 ₽
23 980 ₽ за всё до 3 чел.
-
30%
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
3 июн в 06:30
4 июн в 06:30
4410 ₽
6300 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон: индивидуальная экскурсия
Три часа от Алматы - и вы в месте, напоминающем Гранд-Каньон. Наш водитель покажет лучшие обзорные точки трёх каньонов для незабываемых снимков
Завтра в 06:30
3 июн в 06:30
27 030 ₽
31 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
от 23 655 ₽
24 900 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На парковке Compass
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников
Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 08:00
3 июн в 08:00
от 20 300 ₽
29 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
25%
Мини-группа
до 7 чел.
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Владимира Радостовца
Расписание: ежедневно в 09:00
4 июл в 09:00
5 июл в 09:00
5925 ₽
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 11:00
3 июн в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
3 июн в 05:30
4 июн в 05:30
4999 ₽
5554 ₽ за человека
Групповая
Кольсайские озёра, Кайынды и Чёрный каньон за 1 день
Автопешеходный тур к красотам Казахстана
Начало: Улица Байтурсынова
4 июн в 06:00
7 июн в 06:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Насладитесь красотой высокогорного плато Ассы и Тургеньского ущелья на индивидуальной экскурсии. Живописные виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июн в 09:30
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Побывать там, где горы держат небо, и выпить чаю с видом на ледник
Начало: Рядом с парком Первого президента
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
3 июн в 07:00
7300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
3 июн в 09:00
8150 ₽ за всё до 6 чел.
-
25%
Групповая
до 19 чел.
Один день красоты: каньоны и озёра
Уникальная возможность увидеть четыре природных чуда Казахстана за один день: Чарынский и Чёрный каньоны, озёра Кольсай и Каинды
Начало: На проспекте Рыскулова
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 июн в 05:45
3750 ₽
5000 ₽ за человека
Природные особенности этого места: ясеневая роща в Чарынском каньоне, древнее урочище Тамгалы-Тас, где расположен буддийский храм. Славится город и архитектурными сооружениями (Монумент независимости, телебашня). Поклонников искусства ждут театры, цирк, музей музыкальных искусств. Прикоснуться к святым местам можно в православных соборах или Центральной мечети Казахстана. Пешеходные экскурсии или автобусные, на личном транспорте подойдут всем, кто предпочитает семейный отдых или отдых вдвоем. Вас поразит культура и архитектура этих мест. Не оставит равнодушным и традиционная казахская кухня. Мы предлагаем различные виды экскурсий в Алматы на любой вкус по приемлемой стоимости. Подробнее с их перечнем вы можете ознакомиться в нашем каталоге
Если вы стремитесь к саморазвитию и давно мечтали посетить новые интересные места всей семьей или в одиночку, обязательно закажите экскурсию на нашем сайте! В одном из самых древних городов Центральной Азии вас ждет отдых на любой вкус: древние храмы и большие природные памятники, культурные и монументальные сооружения. Не оставит равнодушным и активный отдых: сплав по реке и восхождение в горы, катание на лыжах и коньках, полет на воздушном шаре. Аквапарк, дельфинарий или скалодром отлично подойдут детям и подросткам. Молодежи понравится страйкбольный стрелковый клуб, квесты и романтическая прогулка по вечернему Арбату. Путешествуйте с нами! Вам понравится!
Последние отзывы на экскурсии
- ММария29 мая 2025Все понравилось, интересно, красиво! Рекомендую 👍
- ННаталия29 мая 2025Очень понравилась экскурсия, всем рекомендую! Остановиться в Казахстане и не побывать в таких местах - нельзя! У нас была дружная
- ТТатьяна29 мая 2025Экскурсия очень понравилась!!!! Интересная информация, очень вкусные кафешки! Очень понравился зелёный базар, первый раз попробовала конину! Хочется отметить индивидуальный подход Алисы, с нами был подросток и для нее были приготовлены задания, а за их выполнение приятный подарок! Всем однозначно рекомендую
- ТТурист29 мая 2025Экскурсия очень понравилась!!!! Интересная информация, очень вкусные кафешки! Очень понравился зелёный базар, первый раз попробовала конину! Хочется отметить индивидуальный подход
- ЕЕкатерина28 мая 2025Ходили с Андреем. Очень понравилось! Ему отдельная благодарность. Показал потаенные места, секретные локации. Сказал, как лучше идти, как легче и как веселее. Очень советую! Такие красоты увидеть обязан каждый
- ЛЛана28 мая 2025Алматы - удивительный город. И он откроет свои секреты тому, кто захочет к нему присмотреться и прислушаться, понять и почувствовать,
- ТТурист28 мая 2025Экскурсия отличная, абсолютно точно стоит на неё съездить! Времени на локации, к сожалению, маловато, но понятно, почему так сделано: локации
- ННаталья27 мая 2025Эльмира, Ореке, спасибо большое за очень насыщенный и удивительный день. Красота природы, смена погоды, замечательный гид, все это сделало наш день! Эльмира с замечательным чувством юмора, прекрасными знаниями о своей стране. Спасибо организаторам.
- ИИнна27 мая 2025Благодарим дорогих гидов Юлию и Дмитрия за яркие и незабываемые впечатления, путешествие выдалось насыщенным, продуктивным, комфортным и разноплановым, много локаций, красоты, таинственности! Процветания Вам!
- ГГалина26 мая 2025Наше знакомство с Казахстаном началось с восхождения к Большому Алматинскому озеру под чутким руководством опытного проводника Андрея. Ходили в мини
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы
Самые популярные экскурсии в Алматы
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
- Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и Чёрный каньон в группе
- Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
- Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
- Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
- Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Что посмотреть в Алматы
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2025
Сейчас в Алматы можно забронировать 204 экскурсии от 20 до 750 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2874 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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