Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!! Добавить сюда приятного в

общении, отзывчивого и эрудированного гида Дмитрия, отличную компанию и шикарную машину - то однозначно всем рекомендую это путешествие🔥 сектор ПРИЗ на барабане🙌

Были вчера на экскурсии с Юлией и Дмитрием,утро началось с улыбки и доброго внимательного отношения,что немаловажно, когда проснулся в 4

00 утра😘, и так на пртяжении всей экскурсии. Ребята очень любят своё дело и заражают этим сразу, так как наша группа была слаженная,то нам удалось увидеть еще одну дополнительную локацию Лунный Каньен,отдельное спасибо. Остались под большим впячетлением!!! Всё отлично!

Отличная поездка в уникальные места Казахстана. Всё было отлично организовано, при том, что добраться ло локаций непросто: долгий путь, местами плохая дорога. Аман - хороший водитель и доброжелательный человек. Всем туристам очень рекомендую маршрут и туристическую компанию

А Алла

Очень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоны. Прекрасный гид, хорошо организованная логистика, отличная компания! Рекомендую! Это лучшее, что может с вами случиться (тем более, за такую демократичную цену).