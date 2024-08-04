Что ещё посмотреть – экскурсии в Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Алматы, цены от 4 575 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
На машине
скидка
25%
81 отзыв
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
61004 575 за человека
Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
На машине
Джиппинг
скидка
20%
123 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
67065 365 за человека
Несложный хайкинг в ущелье Кимасар и урочище Медео (в группе)
Пешая
скидка
20%
6 часов
Групповая
Несложный хайкинг в ущелье Кимасар и урочище Медео (в группе)
Оказаться в живописных горах, не уезжая далеко от Алматы, насладиться видами и устроить пикник
Начало: Парковка возле Цирка
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
78906 312 за человека
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Найти единение с природой, не выезжая из города
Начало: На пересечении пр. Достык и ул. Омарова
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2024
    Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
    Супер поездка, красивые локации, душевный гид!
  • В
    Вадим
    31 июля 2024
    Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
    Все супер, маршрут отличный, все очень красиво
    Все супер, маршрут отличный, все очень красиво
  • А
    Александр
    28 июля 2024
    Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
    Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!! Добавить сюда приятного в
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    общении, отзывчивого и эрудированного гида Дмитрия, отличную компанию и шикарную машину - то однозначно всем рекомендую это путешествие🔥 сектор ПРИЗ на барабане🙌

    Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!!Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!!Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!!Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!!Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!!Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!!Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!!Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!!
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
    Были вчера на экскурсии с Юлией и Дмитрием,утро началось с улыбки и доброго внимательного отношения,что немаловажно, когда проснулся в 4
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    00 утра😘, и так на пртяжении всей экскурсии. Ребята очень любят своё дело и заражают этим сразу, так как наша группа была слаженная,то нам удалось увидеть еще одну дополнительную локацию Лунный Каньен,отдельное спасибо. Остались под большим впячетлением!!! Всё отлично!

    Были вчера на экскурсии с Юлией и Дмитрием,утро началось с улыбки и доброго внимательного отношения,что немаловажноБыли вчера на экскурсии с Юлией и Дмитрием,утро началось с улыбки и доброго внимательного отношения,что немаловажноБыли вчера на экскурсии с Юлией и Дмитрием,утро началось с улыбки и доброго внимательного отношения,что немаловажно
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
    Отличная поездка в уникальные места Казахстана. Всё было отлично организовано, при том, что добраться ло локаций непросто: долгий путь, местами плохая дорога. Аман - хороший водитель и доброжелательный человек. Всем туристам очень рекомендую маршрут и туристическую компанию
    Отличная поездка в уникальные места Казахстана. Всё было отлично организовано, при том, что добраться ло локацийОтличная поездка в уникальные места Казахстана. Всё было отлично организовано, при том, что добраться ло локацийОтличная поездка в уникальные места Казахстана. Всё было отлично организовано, при том, что добраться ло локацийОтличная поездка в уникальные места Казахстана. Всё было отлично организовано, при том, что добраться ло локаций
  • А
    Алла
    22 июля 2024
    Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
    Очень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоны. Прекрасный гид, хорошо организованная логистика, отличная компания! Рекомендую! Это лучшее, что может с вами случиться (тем более, за такую демократичную цену).
    Очень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоныОчень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоны

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
  2. Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
  3. Несложный хайкинг в ущелье Кимасар и урочище Медео (в группе)
  4. Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в августе 2024
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