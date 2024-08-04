скидка
25%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
61004 575₽ за человека
скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
67065 365₽ за человека
скидка
20%
6 часов
Групповая
Несложный хайкинг в ущелье Кимасар и урочище Медео (в группе)
Оказаться в живописных горах, не уезжая далеко от Алматы, насладиться видами и устроить пикник
Начало: Парковка возле Цирка
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
78906 312₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Найти единение с природой, не выезжая из города
Начало: На пересечении пр. Достык и ул. Омарова
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 августа 2024Супер поездка, красивые локации, душевный гид!
- ВВадим31 июля 2024Все супер, маршрут отличный, все очень красиво
- ААлександр28 июля 2024Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!! Добавить сюда приятного в
- ЕЕлена26 июля 2024Были вчера на экскурсии с Юлией и Дмитрием,утро началось с улыбки и доброго внимательного отношения,что немаловажно, когда проснулся в 4
- ННаталья25 июля 2024Отличная поездка в уникальные места Казахстана. Всё было отлично организовано, при том, что добраться ло локаций непросто: долгий путь, местами плохая дорога. Аман - хороший водитель и доброжелательный человек. Всем туристам очень рекомендую маршрут и туристическую компанию
- ААлла22 июля 2024Очень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоны. Прекрасный гид, хорошо организованная логистика, отличная компания! Рекомендую! Это лучшее, что может с вами случиться (тем более, за такую демократичную цену).
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Что ещё посмотреть»
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