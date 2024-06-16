Однодневные – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Алматы, цены от 6 745 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Симфония озера Иссык
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык: индивидуальная экскурсия по истории и природе
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
23 000 за всё до 5 чел.
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
5%
9 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Владимира Радостовца
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
71006 745 за человека
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
12 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Симфония озера Иссык
  2. Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
  3. В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в августе 2024
Сейчас в Алматы в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 745 до 23 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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