10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык: индивидуальная экскурсия по истории и природе
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
23 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Владимира Радостовца
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
71006 745₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 июня 2024Экскурсия к кочевникам была интересной. Узнали много нового. И не только узнали, а и увидели и на зуб попробовали. Нашей разновозрастной группе все понравилось. Машина отличная тоже. Спасибо
- ННадежда12 мая 2024Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!
- ВВикторина7 января 2024Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям и взрослым очень понравилось! Мы попробовали кумыс, покатались на лошадях и постреляли из лука.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в августе 2024
Сейчас в Алматы в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 745 до 23 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Алматы на 2024 год по теме «Однодневные», 15 ⭐ отзывов, цены от 6745₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь