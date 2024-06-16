Е Евгения В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Экскурсия к кочевникам была интересной. Узнали много нового. И не только узнали, а и увидели и на зуб попробовали. Нашей разновозрастной группе все понравилось. Машина отличная тоже. Спасибо

Н Надежда В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!