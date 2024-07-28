По крышам – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Алматы, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Алматы вас вдохновит
На машине
48 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
14 532 за всё до 2 чел.
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
На машине
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
16 000 за человека
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Найти единение с природой, не выезжая из города
Начало: На пересечении пр. Достык и ул. Омарова
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от 7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Алматы вас вдохновит
    Потрясающая экскурсия в горы. Необыкновенная красота и приятная прохлада. Город очень зеленый и приятный. Организатор очень кстати предложила за дополнительную плату машину с кондиционером. Без этого в Алматы в июле никому ездить не советую
  • К
    Кира
    30 марта 2024
    Алматы вас вдохновит
    Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои родители (оба из разных
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    городов Сибири) и поженились в далеком 1970 году. Индивидуальную экскурсию на машине для 2 человек провела профессиональный гид Лариса (Лорен) с большим стажем работы, любящая свой город. Забрали из отеля на территории аэропорта (за отдельную плату по договоренности). Очень познавательная, насыщенная экскурсия на целый день! Посетили центр города, рынок, проехались на метро, были в горах! Все это с рассказами, стихами, интереснейшей историей города. Образец идеальной экскурсии. Всем советую! Благодарю Лорен и организаторов тура)

    Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои
  • И
    Игорь
    7 января 2024
    Алматы вас вдохновит
    Были на индивидуальной экскурсии. Огромное спасибо за организацию. Великолепная программа и очень хорошее знание предмета.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «По крышам»

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  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в августе 2024
Сейчас в Алматы в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Алматы на 2024 год по крышам, 48 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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