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городов Сибири) и поженились в далеком 1970 году. Индивидуальную экскурсию на машине для 2 человек провела профессиональный гид Лариса (Лорен) с большим стажем работы, любящая свой город. Забрали из отеля на территории аэропорта (за отдельную плату по договоренности). Очень познавательная, насыщенная экскурсия на целый день! Посетили центр города, рынок, проехались на метро, были в горах! Все это с рассказами, стихами, интереснейшей историей города. Образец идеальной экскурсии. Всем советую! Благодарю Лорен и организаторов тура)