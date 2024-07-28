6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборАлматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
16 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Найти единение с природой, не выезжая из города
Начало: На пересечении пр. Достык и ул. Омарова
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от 7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 июля 2024Потрясающая экскурсия в горы. Необыкновенная красота и приятная прохлада. Город очень зеленый и приятный. Организатор очень кстати предложила за дополнительную плату машину с кондиционером. Без этого в Алматы в июле никому ездить не советую
- ККира30 марта 2024Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои родители (оба из разных
- ИИгорь7 января 2024Были на индивидуальной экскурсии. Огромное спасибо за организацию. Великолепная программа и очень хорошее знание предмета.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «По крышам»
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