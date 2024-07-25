Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Алматы, цены от 19 000 ₸. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
28 отзывов
15 часов
Мини-группа
до 10 чел.
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Исследуйте все жемчужины Алматинской области за один день: озёра Каинды и Кольсай, Чарынский и Черный каньоны. Уникальные фото и незабываемые впечатления
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 6.00 утра старт
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
31 250 за человека
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
21 отзыв
15 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Насыщенная однодневная экскурсия по Алматинской области. Вас ждут живописное озеро Каинды, фотогеничный Черный каньон и знаменитый Чарынский каньон
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: каждый день в 6.00 утра
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
33 750 за человека
Стать алматинцем за 120 минут
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Стать алматинцем за 120 минут
Начало: Отель Казахстан, проспект Достык, 52/2
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
19 000 за человека
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Пешая
2 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
23 333 за человека
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
28 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
  2. Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
  3. Стать алматинцем за 120 минут
  4. В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
  5. Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в августе 2024
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