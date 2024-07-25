С Сергей На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы отличная экскурсионная насыщенная программа с возможностью посмотреть все важные локации за одну поездку. организация экскурсии на 5 баллов - все четко и понятно. спасибо!

М Мария На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы Интересная и очень насыщенная экскурсия. Впечатляющие своей красотой места. Всё продумано по времени и хорошо организовано, это важно в столь длительных поездках. Отдельное спасибо гиду Али. Доброжелательный и отзывчивый человек с чувством юмора. Мы не скучали, 15 часов пролетели быстро.

Д Дарья Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский Красота! Отлично организовано, нас встретили, отвезли по местам, очень комфортное авто. Группа была небольшая: 7 человек. Виды завораживают