15 часов
Мини-группа
до 10 чел.
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Исследуйте все жемчужины Алматинской области за один день: озёра Каинды и Кольсай, Чарынский и Черный каньоны. Уникальные фото и незабываемые впечатления
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 6.00 утра старт
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
31 250₸ за человека
15 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Насыщенная однодневная экскурсия по Алматинской области. Вас ждут живописное озеро Каинды, фотогеничный Черный каньон и знаменитый Чарынский каньон
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: каждый день в 6.00 утра
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
33 750₸ за человека
2 часа
Индивидуальная
Стать алматинцем за 120 минут
Начало: Отель Казахстан, проспект Достык, 52/2
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
19 000₸ за человека
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
23 333₸ за человека
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
28 750₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей25 июля 2024отличная экскурсионная насыщенная программа с возможностью посмотреть все важные локации за одну поездку. организация экскурсии на 5 баллов - все четко и понятно. спасибо!
- ММария23 июля 2024Интересная и очень насыщенная экскурсия. Впечатляющие своей красотой места. Всё продумано по времени и хорошо организовано, это важно в столь длительных поездках. Отдельное спасибо гиду Али. Доброжелательный и отзывчивый человек с чувством юмора. Мы не скучали, 15 часов пролетели быстро.
- ДДарья7 июля 2024Красота! Отлично организовано, нас встретили, отвезли по местам, очень комфортное авто. Группа была небольшая: 7 человек. Виды завораживают
- ААлексей14 мая 2024Узнали много интересной информации от коренного русского Алматинца. Погода немного подвела - выбирайте ясный день, чтобы в полной мере насладиться видами города.
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