Бутаковский водопад из всех окружающих Алма-Ату водопадов находится ближе всех к городу. Посещать его можно в любое время года. Преградой могут стать только неблагоприятные погодные условия в виде сильных дождя или снегопада или межсезонной слякоти.

Осуществить поход может любой физически здоровый человек и даже ребенок, но тем не менее, определенная сила и выносливость Вам понадобятся.

Я встречу Вас в отеле или любом удобном для Вас месте и на автомобиле 🚘 мы проедем в Бутаковское ущелье. Затем оставим машину и пешком пройдем к водопаду. Дорога пройдет сначала по широкой туристской тропе, затем перейдет в более узкий каменистый подъем.

Возле водопада мы сделаем красивейшие 🤩 снимки, перекусим и после отдыха двинемся в обратный путь.

Тайминг:

1 час займет дорога на машине в каждую сторону,

3-4 часа уйдет на пешую прогулку 👣 час - отдых возле водопада.

Итого около 6 часов. Указано примерное время, все зависит от темпа группы.

Обязательно наденьте удобную, желательно непромокаемую обувь. Одежда и головной убор - по сезону.