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Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад

Максим Д.
Максим Д. – Гид из Алматы
Трекинг-тур на Бутаковский водопад по системе «всё включено»: трансфер, питание, экскурсионная программа, фотосъёмка и входной билет 🎫 в парк 🌳.

На протяжении всего времени с вами будет инструктор.

Вы несколько часов проведёте на пешей прогулке 👣, сделаете несколько остановок и один перевал на обед.

Автомобиль заберёт вас из любого места в городе и вернёт назад.
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Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад
Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад

Что вы увидите

  • Проспект Достык
  • бОльшую часть дороги на Медео
  • Бутаковское ущелье
  • Бутаковский водопад.
Бутаковский водопад из всех окружающих Алма-Ату водопадов находится ближе всех к городу. Посещать его можно в любое время года. Преградой могут стать только неблагоприятные погодные условия в виде сильных дождя или снегопада или межсезонной слякоти.
Осуществить поход может любой физически здоровый человек и даже ребенок, но тем не менее, определенная сила и выносливость Вам понадобятся.
Я встречу Вас в отеле или любом удобном для Вас месте и на автомобиле 🚘 мы проедем в Бутаковское ущелье. Затем оставим машину и пешком пройдем к водопаду. Дорога пройдет сначала по широкой туристской тропе, затем перейдет в более узкий каменистый подъем.
Возле водопада мы сделаем красивейшие 🤩 снимки, перекусим и после отдыха двинемся в обратный путь.

Тайминг:

    1 час займет дорога на машине в каждую сторону,
    3-4 часа уйдет на пешую прогулку 👣 час - отдых возле водопада.
    Итого около 6 часов. Указано примерное время, все зависит от темпа группы.
    Обязательно наденьте удобную, желательно непромокаемую обувь. Одежда и головной убор - по сезону.
    Что входит
    • Встреча в гостинице
    • Доставка на полноприводном автомобиле до Бутаковского ущелья и обратно
    • Плата за вход в Иле-Алатауский нацпарк
    • Пеший поход до Бутаковского водопада и обратно
    • Ланч-бокс по Вашему вкусу
    • Питьевая вода
    • Фотосъемка на Ваши или мой фотоаппарат (без обработки)
    Начало и место завершения
    🚩 Любое удобное для туристов
    Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад
    Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад
    Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад
    Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Максим Д.
    Максим Д.
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