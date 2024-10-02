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Бес Ата, или «Пять Отцов» — паломнический центр в Алматинской области, Жамбылском районе. Здесь погребены особо почитаемые в Казахстане люди. Вы побываете в их мазарах и мавзолеях. Услышите о легендарных батырах, музыкантах и баксы. Попробуете ощутить мистическую атмосферу мест. И сможете обратиться к святым за благословением.