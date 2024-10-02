Бес Ата, или «Пять Отцов» — паломнический центр в Алматинской области, Жамбылском районе. Здесь погребены особо почитаемые в Казахстане люди. Вы побываете в их мазарах и мавзолеях. Услышите о легендарных батырах, музыкантах и баксы. Попробуете ощутить мистическую атмосферу мест. И сможете обратиться к святым за благословением.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Вы посетите:
- мазар Райымбека, где можно набрать святой воды и выполнить ритуал на открытие дороги
- мазар Суюнбая, где загадывают желание у камня, привезённого из Мекки
- дом-музей и мавзолей прославленного акына Жамбыла Жабаева
- захоронение Сарыбая Би, полковника и реформатора
- мазар воина Кайназара и мазар Туктыбая-Ата — великого баксы (целителя) 17 века, его потомки до сих пор хранят волшебный кобыз (музыкальный инструмент) — возможно, вы его даже увидите
Кроме того, вы побываете у мемориала Нургисы Тлендиева и послушаете произведения известного казахского композитора.
Организационные детали
- Общий километраж поездки — более 300 км, продолжительность программы — 12–14 часов
- Поездка проходит на минивэне Mitsubishi Delica или другом авто аналогичной модели
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: обед в кафе по пути
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Алматы
Я, Мария, и моя коллега Вероника — сертифицированные гиды — проводим увлекательные экскурсии по Алматы и Алматинской области. Рассказываем интересные факты об истории города, его архитектуре, культуре и известных жителях. Делимся интересными историческими и малоизвестными фактами. Поможем спланировать насыщенный маршрут согласно вашим предпочтениям.Задать вопрос
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