Ближе к звёздам: День космонавтики на космодроме Байконур
Индивидуальный тур в Алматы

Побывать в колыбели космонавтики, исследовать две столицы Казахстана и пообедать в юрте

Присоединяйтесь к уникальному путешествию на легендарный космодром Байконур, где осуществились самые смелые мечты человечества! Вы почувствуете энергию и мощь ракет, которые уносят спутники и корабли в открытый космос, узнаете о процессе запуска и истории космических достижений, а также посетите бывшую и нынешнюю столицы Казахстана — Алматы и Астану. В поездке вас сопроводит педагог, который ежедневно будет проводить развивающие занятия с детьми.
Ближе к звёздам: День космонавтики на космодроме Байконур
Ближе к звёздам: День космонавтики на космодроме Байконур
Ближе к звёздам: День космонавтики на космодроме Байконур
Ближайшие даты:
8
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 858
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Для посещения космодрома требуется разрешение «Роскосмоса». Срок подачи документов для россиян — за 35 дней до начала тура (до 05.03.2024).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Алматы

Встретим вас в аэропорту Алматы и отвезём в отель. После размещения у взрослых — свободное время. У детей — занятия, во время которых педагог расскажет маленьким путешественникам о Казахстане.

2 день

Знакомство с бывшей столицей Казахстана

После завтрака отправимся гулять по Алматы. Пройдёмся по историческому центру и проспекту Достык. Заглянем в живописный парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, осмотрим православный Воскресенский собор на его территории и другие городские достопримечательности.

Пообедав, продолжим знакомство с бывшей столицей Казахстана. Увидим современную часть Алматы: проспект аль-Фараби, дендропарк имени первого президента Нурсултана Назарбаева и прочие локации.

По возвращении в отель для взрослых — свободное время. Дети вместе с педагогом послушают казахские сказки и посмотрят местные мультфильмы.

Знакомство с бывшей столицей КазахстанаЗнакомство с бывшей столицей КазахстанаЗнакомство с бывшей столицей КазахстанаЗнакомство с бывшей столицей Казахстана
3 день

Спорткомплекс «Медео» и горнолыжный курорт Чимбулак

Позавтракаем и поедем к высокогорному спортивному комплексу «Медео». По канатной дороге поднимемся к популярному горнолыжному курорту Чимбулак.

Обед нам накроют в юрте. После — лёгкий треккинг по перевалу на высоте 3200 метров и свободное время.

В отель вернёмся вечером, у взрослых — самостоятельное времяпрепровождение. Детям педагог расскажет об истории освоения космоса, гравитации, чёрных дырах, поведает, что общего у городов Гагарин и Байконур.

Спорткомплекс «Медео» и горнолыжный курорт ЧимбулакСпорткомплекс «Медео» и горнолыжный курорт ЧимбулакСпорткомплекс «Медео» и горнолыжный курорт ЧимбулакСпорткомплекс «Медео» и горнолыжный курорт Чимбулак
4 день

Прибытие на космодром Байконур

Позавтракав, освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт. Прилетим в город Кызылорда и поедем в Байконур, в пути раздадут ланч-боксы. По дороге с маленькими путешественниками поговорим о Константине Циолковском и Сергее Королёве.

На место прибудем вечером. Пройдём все формальности, чтобы попасть на территорию космодрома. Там разместимся в гостинице и поужинаем.

Позже начнём знакомиться с устройством Байконура. Посетим Музей истории космодрома, осмотрим орбитальный корабль «Буран», увидим дома, в которых жили Королёв и Юрий Гагарин.

Прибытие на космодром БайконурПрибытие на космодром БайконурПрибытие на космодром БайконурПрибытие на космодром БайконурПрибытие на космодром Байконур
5 день

Знакомство с объектами космодрома

После завтрака продолжим исследовать территорию космодрома. Побываем у комплекса «Гагаринский старт», заглянем в бункер по управлению запуском ракет, откуда Королёв руководил первым пилотируемым полётом, и другие объекты.

На обед вернёмся в гостиницу. Далее посетим Международную космическую школу, аллею космонавтов, мемориал погибшим ракетчикам, увидим ракету-носитель «Союз».

Поужинаем в кафе и вернёмся в отель. Для взрослых — свободное время, для детей — занятия с педагогом по истории освоения космоса.

Знакомство с объектами космодромаЗнакомство с объектами космодромаЗнакомство с объектами космодромаЗнакомство с объектами космодромаЗнакомство с объектами космодрома
6 день

Пункт "Сатурн" и комплекс "Коркыт ата". Прибытие в Астану

Позавтракаем, соберём вещи и поедем в аэропорт. По пути сделаем остановку у пункта «Сатурн», откуда раньше управляли спутниками, орбитальными станциями и межпланетными аппаратами. Посетим мемориальный комплекс «Коркыт ата» и услышим легенду о казахском шамане.

Во второй половине дня прилетим в Астану. После размещения в отеле у взрослых — самостоятельное времяпрепровождение, у детей — космический квиз с педагогом.

Пункт "Сатурн" и комплекс "Коркыт ата". Прибытие в АстануПункт "Сатурн" и комплекс "Коркыт ата". Прибытие в АстануПункт "Сатурн" и комплекс "Коркыт ата". Прибытие в АстануПункт "Сатурн" и комплекс "Коркыт ата". Прибытие в Астану
7 день

Знакомство с Астаной и завершение путешествия

Утром позавтракаем и пойдём гулять по столице Казахстана. Побываем на Водно-зелёном бульваре, где сосредоточено немало архитектурных памятников Астаны. Полюбуемся панорамой города со смотровой площадки «Байтерек», осмотрим соборную мечеть и другие достопримечательности.

Заглянем в национальный музей, где собраны орудия труда и предметы быта каменного века, утварь и оружие батыров, золотые изделия древних кочевников и многие другие реликвии. После обеда посетим музей энергии будущего «Нур Алем», здание которого выполнено в форме сферы диаметром 80 метров. После 17:00 поспешим на рейс в аэропорт.

Знакомство с Астаной и завершение путешествияЗнакомство с Астаной и завершение путешествияЗнакомство с Астаной и завершение путешествияЗнакомство с Астаной и завершение путешествия

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Алматы, вторая половина дня
Завершение: аэропорт Астаны, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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