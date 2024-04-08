После завтрака отправимся гулять по Алматы. Пройдёмся по историческому центру и проспекту Достык. Заглянем в живописный парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, осмотрим православный Воскресенский собор на его территории и другие городские достопримечательности.

Пообедав, продолжим знакомство с бывшей столицей Казахстана. Увидим современную часть Алматы: проспект аль-Фараби, дендропарк имени первого президента Нурсултана Назарбаева и прочие локации.

По возвращении в отель для взрослых — свободное время. Дети вместе с педагогом послушают казахские сказки и посмотрят местные мультфильмы.