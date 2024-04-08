Побывать в колыбели космонавтики, исследовать две столицы Казахстана и пообедать в юрте
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 858
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Для посещения космодрома требуется разрешение «Роскосмоса». Срок подачи документов для россиян — за 35 дней до начала тура (до 05.03.2024).
Программа тура по дням
Прибытие в Алматы
Встретим вас в аэропорту Алматы и отвезём в отель. После размещения у взрослых — свободное время. У детей — занятия, во время которых педагог расскажет маленьким путешественникам о Казахстане.
Знакомство с бывшей столицей Казахстана
После завтрака отправимся гулять по Алматы. Пройдёмся по историческому центру и проспекту Достык. Заглянем в живописный парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, осмотрим православный Воскресенский собор на его территории и другие городские достопримечательности.
Пообедав, продолжим знакомство с бывшей столицей Казахстана. Увидим современную часть Алматы: проспект аль-Фараби, дендропарк имени первого президента Нурсултана Назарбаева и прочие локации.
По возвращении в отель для взрослых — свободное время. Дети вместе с педагогом послушают казахские сказки и посмотрят местные мультфильмы.
Спорткомплекс «Медео» и горнолыжный курорт Чимбулак
Позавтракаем и поедем к высокогорному спортивному комплексу «Медео». По канатной дороге поднимемся к популярному горнолыжному курорту Чимбулак.
Обед нам накроют в юрте. После — лёгкий треккинг по перевалу на высоте 3200 метров и свободное время.
В отель вернёмся вечером, у взрослых — самостоятельное времяпрепровождение. Детям педагог расскажет об истории освоения космоса, гравитации, чёрных дырах, поведает, что общего у городов Гагарин и Байконур.
Прибытие на космодром Байконур
Позавтракав, освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт. Прилетим в город Кызылорда и поедем в Байконур, в пути раздадут ланч-боксы. По дороге с маленькими путешественниками поговорим о Константине Циолковском и Сергее Королёве.
На место прибудем вечером. Пройдём все формальности, чтобы попасть на территорию космодрома. Там разместимся в гостинице и поужинаем.
Позже начнём знакомиться с устройством Байконура. Посетим Музей истории космодрома, осмотрим орбитальный корабль «Буран», увидим дома, в которых жили Королёв и Юрий Гагарин.
Знакомство с объектами космодрома
После завтрака продолжим исследовать территорию космодрома. Побываем у комплекса «Гагаринский старт», заглянем в бункер по управлению запуском ракет, откуда Королёв руководил первым пилотируемым полётом, и другие объекты.
На обед вернёмся в гостиницу. Далее посетим Международную космическую школу, аллею космонавтов, мемориал погибшим ракетчикам, увидим ракету-носитель «Союз».
Поужинаем в кафе и вернёмся в отель. Для взрослых — свободное время, для детей — занятия с педагогом по истории освоения космоса.
Пункт "Сатурн" и комплекс "Коркыт ата". Прибытие в Астану
Позавтракаем, соберём вещи и поедем в аэропорт. По пути сделаем остановку у пункта «Сатурн», откуда раньше управляли спутниками, орбитальными станциями и межпланетными аппаратами. Посетим мемориальный комплекс «Коркыт ата» и услышим легенду о казахском шамане.
Во второй половине дня прилетим в Астану. После размещения в отеле у взрослых — самостоятельное времяпрепровождение, у детей — космический квиз с педагогом.
Знакомство с Астаной и завершение путешествия
Утром позавтракаем и пойдём гулять по столице Казахстана. Побываем на Водно-зелёном бульваре, где сосредоточено немало архитектурных памятников Астаны. Полюбуемся панорамой города со смотровой площадки «Байтерек», осмотрим соборную мечеть и другие достопримечательности.
Заглянем в национальный музей, где собраны орудия труда и предметы быта каменного века, утварь и оружие батыров, золотые изделия древних кочевников и многие другие реликвии. После обеда посетим музей энергии будущего «Нур Алем», здание которого выполнено в форме сферы диаметром 80 метров. После 17:00 поспешим на рейс в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Алматы, вторая половина дняЗавершение: аэропорт Астаны, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.