С понедельника по пятницу по договоренности

Недалеко от города в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря, расположено одно из лучших мест для отдыха — Бутаковское ущелье.



Склоны его украшают осины, рябины, барбарисы и ароматные тянь-шаньские ели, а по его дну протекает река Бутаковка.



Я приглашаю вас пройти по тропам ущелья, подышать целебным хвойным воздухом и насладиться богатством природы.