Максим Д. – Гид из Алматы

Персональная поездка на самый крупный высокогорный каток в мире – «Медео».



Я заберу вас из Алматы на автомобиле 🚘 и привезу к спортивному комплексу.



Там мы совершим несколько пеших прогулок, проедем по канатным дорогам и покатаемся на катке.



Мы увидим Талгарский перевал и курорт «Чимбулак».



Затем отвезу вас обратно в город 🏙️.