Несомненно, визитной карточкой города Алматы является высокогорный каток «Медео». Это место обычно туристы посещают в первую очередь.
Существует несколько вариантов туров, Вы может выбрать те пункты, которые Вам интересны:
доставка на Медео,
прогулка в окрестностях Медео,
обед в национальном ресторане около Медео,
подъем на плотину по лестнице >800 ступеней,
подъем на горнолыжный курорт "Чимбулак" (2200 м. над ур. моря) по канатной дороге,
подъем на канатной дороге до Талгарского перевала (3200 м. над ур. моря),
обед в ресторане на Чимбулаке.
Программа экскурсии:
- Встреча в гостинице.
- Дорога на Медео, которая будет проходить через деловой и элитный центр города.
- Въезд в Иле-Алатауский национальный парк 🌳 каток «Медео» (1700 м. над уровнем моря).
- Возвращение в город 🏙️ указана за расписание, указанное ниже. Остальные варианты - по запросу.