  1. Экскурсии

Доставка на Медео - Чимбулак

4.7
9 отзывов
Максим Д.
Максим Д. – Гид из Алматы
Персональная поездка на самый крупный высокогорный каток в мире – «Медео».

Я заберу вас из Алматы на автомобиле 🚘 и привезу к спортивному комплексу.

Там мы совершим несколько пеших прогулок, проедем по канатным дорогам и покатаемся на катке.

Мы увидим Талгарский перевал и курорт «Чимбулак».

Затем отвезу вас обратно в город 🏙️.
Задать вопрос
Доставка на Медео - Чимбулак
Доставка на Медео - Чимбулак

Что вы увидите

  • деловой и элитный центр города
  • урочище Медеу
  • высокогорный каток "Медеу"
  • селезащитная плотина
Несомненно, визитной карточкой города Алматы является высокогорный каток «Медео». Это место обычно туристы посещают в первую очередь.

Существует несколько вариантов туров, Вы может выбрать те пункты, которые Вам интересны:

    доставка на Медео,
    прогулка в окрестностях Медео,
    обед в национальном ресторане около Медео,
    подъем на плотину по лестнице >800 ступеней,
    подъем на горнолыжный курорт "Чимбулак" (2200 м. над ур. моря) по канатной дороге,
    подъем на канатной дороге до Талгарского перевала (3200 м. над ур. моря),
    обед в ресторане на Чимбулаке.

    Программа экскурсии:

    • Встреча в гостинице.
    • Дорога на Медео, которая будет проходить через деловой и элитный центр города.
    • Въезд в Иле-Алатауский национальный парк 🌳 каток «Медео» (1700 м. над уровнем моря).
    • Возвращение в город 🏙️ указана за расписание, указанное ниже. Остальные варианты - по запросу.
    Что входит
    • доставка на Медео на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе, прогулка на Медео, доставка в город
    Что не входит
    • Билеты на канатную дорогу
    Начало
    🚩 пр. Достык - уг. Абая, либо другое удобное для туристов место
    Место завершения
    🏁 Удобное для туриста
    Доставка на Медео - Чимбулак

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Максим Д.
    Максим Д.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    9 отзывов оставили туристы

    Максим Д. проводит ещё 5 экскурсий

    Большое Алматинское Озеро
    $130
    4 часа
    Большое Алматинское Озеро
    6 отзывов
    Чарынский каньон
    $200
    12 часов
    Чарынский каньон
    3 отзыва
    Один день в Алматы
    $250
    14 часов
    Один день в Алматы
    2 отзыва
    Тургень и озеро Иссык (индивидуальная выездная групповая экскурсия)
    $170
    7 часов
    Тургень и озеро Иссык (индивидуальная выездная групповая экскурсия)
    2 отзыва
    Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад
    $115
    6 часов
    Авторский трекинг-тур на Бутаковский водопад

    Еще несколько необычных экскурсий в Алматы

    Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
    $25
    3 часа
    Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
    10 отзывов
    Алма-Ата вас вдохновит!
    11 072
    6 часов
    Алма-Ата вас вдохновит!
    6 отзывов
    Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
    Многоликая Алма-Ата
    2 150
    2 часа
    Многоликая Алма-Ата
    5 отзывов
    Исследовать все знаковые места города на насыщенной обзорной экскурсии
    Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
    4 000
    6 часов
    Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
    4 отзыва
    Увидеть интереснейшие места, попробовать местные угощения и полюбоваться городом с горы Кок-Тюбе
    Чарынский каньон и Долина замков
    9 800
    10 часов
    Чарынский каньон и Долина замков
    2 отзыва
    Полюбоваться марсианскими пейзажами, услышать древние легенды и познакомиться с местной флорой
    Легенды Чарынского Каньона
    12 500
    12 часов
    Легенды Чарынского Каньона
    2 отзыва
    Посетить главный природный памятник Алма-Аты, узнать страшные предания и ощутить древнюю энергию