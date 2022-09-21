Что вас ждет

Столица вчера и сегодня

Нур-Султан выглядит оазисом среди бескрайних казахских степей. Я расскажу, как после решения о переносе столицы, город отстроили практически с нуля всего за два десятилетия. Сейчас это динамичное, стремительно развивающееся место, в котором сочетаются советская и постмодернистская архитектура. В программе экскурсии:

Дворец мира и согласия — вы увидите необычное здание в виде пирамиды, построенное в 2006 году для заседаний международного конгресса, посвященного мировым религиям. Я поделюсь интересными фактами о нем, например, о том, кто приехал на открытие оперного зала дворца.

Дворец Независимости — вы услышите, что находится в залах дворца и какие выставки, концерты, официальные мероприятия в нем проходят.

Монумент «Казак Ели» на площади Независимости. Это белая стела, увенчанная фигурой мифической птицы Самрук. Я раскрою любопытный факт, почему высота памятника именно 91 метр.

Мечеть Хазрет Султан — главная мечеть города, крупнейшая в Центральной Азии. Я расскажу, при каких обстоятельствах она была построена и сколько человек вмещает.

Музей первого президента — я покажу здание музея, посвященного основателю государства и расскажу, что составляет его экспозицию.

Выставочный комплекс «Экспо» — стеклянная сфера в форме шара, не имеющая аналога в мире.

Триумфальная арка «Мангелик Ел» — символ независимости

Казахстана.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: