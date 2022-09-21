Нур-Султан: первая встреча

Вы совершите обзорное путешествие по старой и новой частям столицы

Вы совершите обзорное путешествие по старой и новой частям столицы. Увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные памятники ушедшей эпохи.

Познакомитесь с историей и культурой Казахстана, услышите о древних обычаях и современных традициях.
Нур-Султан: первая встреча
Нур-Султан: первая встреча
Нур-Султан: первая встреча
Нур-Султан: первая встреча
Нур-Султан: первая встреча
Нур-Султан: первая встреча

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец мира и согласия
  • Дворец Независимости
  • Монумент «Казак Ели»
  • Мечеть Хазрет Султан
  • Набережная реки Ишим
  • Музей первого президента
  • Выставочный комплекс «Экспо»
  • Триумфальная арка «Мангелик Ел»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Столица вчера и сегодня

Нур-Султан выглядит оазисом среди бескрайних казахских степей. Я расскажу, как после решения о переносе столицы, город отстроили практически с нуля всего за два десятилетия. Сейчас это динамичное, стремительно развивающееся место, в котором сочетаются советская и постмодернистская архитектура. В программе экскурсии:
Дворец мира и согласия — вы увидите необычное здание в виде пирамиды, построенное в 2006 году для заседаний международного конгресса, посвященного мировым религиям. Я поделюсь интересными фактами о нем, например, о том, кто приехал на открытие оперного зала дворца.
Дворец Независимости — вы услышите, что находится в залах дворца и какие выставки, концерты, официальные мероприятия в нем проходят.
Монумент «Казак Ели» на площади Независимости. Это белая стела, увенчанная фигурой мифической птицы Самрук. Я раскрою любопытный факт, почему высота памятника именно 91 метр.
Мечеть Хазрет Султан — главная мечеть города, крупнейшая в Центральной Азии. Я расскажу, при каких обстоятельствах она была построена и сколько человек вмещает.
Музей первого президента — я покажу здание музея, посвященного основателю государства и расскажу, что составляет его экспозицию.
Выставочный комплекс «Экспо» — стеклянная сфера в форме шара, не имеющая аналога в мире.
Триумфальная арка «Мангелик Ел» — символ независимости
Казахстана.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • билеты на самолет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Билеты на самолет
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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