Встреча в аэропорту или на вокзале.
Трансфер в город 🏙️ (оплачивается отдельно)
Экскурсия на БАО. Описание здесь: https://www. sputnik8. com/ru/almaty/activities/12567-bolshoe-almatinskoe-ozero
Экскурсия на Медео.
Подъем по канатной дороге на Чимбулак и Талгарский перевал.
Описание здесь: https://www. sputnik8. com/ru/almaty/activities/12577-dostavka-na-medeo-chimbulak
Обед (оплачивается отдельно).
Небольшая озорная экскурсия ⛳ по городу.
Если остается время - посещение торгового центра или кинотеатра, ужин(оплачивается отдельно).
Трансфер в аэропорт или на вокзал.