Максим Д. – Гид из Алматы

За один день я покажу вам весь Алматы.



На индивидуальном трансфере мы объедем город 🏙️ и посетим три главных достопримечательности: большое Алматинское озеро, каток Медео и канатную дорогу на Чимбулак и Талгарский перевал.



Экскурсия ⛳ подойдёт тем, кто хочет быстро осмотреть местность и узнать много интересных фактов.