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Один день в Алматы

5
2 отзыва
Максим Д.
Максим Д. – Гид из Алматы
За один день я покажу вам весь Алматы.

На индивидуальном трансфере мы объедем город 🏙️ и посетим три главных достопримечательности: большое Алматинское озеро, каток Медео и канатную дорогу на Чимбулак и Талгарский перевал.

Экскурсия ⛳ подойдёт тем, кто хочет быстро осмотреть местность и узнать много интересных фактов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $250 за экскурсию

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Один день в Алматы

Что вы увидите

  • Большое Алматинское озеро
  • Основные достопримечательности города
  • Медео
  • Чимбулак
  • Талгарский перевал (если открыт)
Встреча в аэропорту или на вокзале.
Трансфер в город 🏙️ (оплачивается отдельно)
Экскурсия на БАО. Описание здесь: https://www. sputnik8. com/ru/almaty/activities/12567-bolshoe-almatinskoe-ozero
Экскурсия на Медео.
Подъем по канатной дороге на Чимбулак и Талгарский перевал.
Описание здесь: https://www. sputnik8. com/ru/almaty/activities/12577-dostavka-na-medeo-chimbulak
Обед (оплачивается отдельно).
Небольшая озорная экскурсия ⛳ по городу.
Если остается время - посещение торгового центра или кинотеатра, ужин(оплачивается отдельно).
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • трансфер из аэропорта
  • экскурсия на БАО
  • экскурсия на Медео
  • Чимбулак и Талгарский перевал
  • стоимость въезда в нац. парки.
Что не входит
  • Питание
  • билеты на канатную дорогу
  • билеты на каток Медео.
Начало
🚩 аэропорт или вокзал
Место завершения
🏁 Удобное для туриста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Д.
Максим Д.
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2 отзыва оставили туристы

Максим Д. проводит ещё 5 экскурсий

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