Рекомендованные рейсы авиакомпании Skat:

- 5 августа 2024 года, Москва – Алматы, вылет в 09:05, прилёт в 15:20;

- 11 августа 2024 года, Алматы — Москва, вылет в 18:00, прилёт в 20:50.

Проживание. Двухместное размещение в отеле Holiday Inn Express (Алматы, четыре ночи) и гостевом доме (Саты, одна ночь). Одну ночь проведём в двухместных палатках в горах. Удобства в кемпинге не предусмотрены, необходимое для лагеря оборудование мы предоставим.

Питание. В стоимость тура включены: завтраки во все дни тура, обеды с первого по шестой дни, ужины в третий и пятый дни. Остальное питание — за доплату.