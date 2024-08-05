Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы

Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Приглашаем вас провести неделю, исследуя природные богатства Алматинской области.

Первый день путешествия вы посвятите достопримечательностям столицы Казахстана, а остаток тура — изучению невероятных пейзажей в её окрестностях.

Вы подниметесь к ледовому катку
читать дальше

«Медео», горнолыжному курорту Шымбулак и плато Ассы, осмотрите впечатляющие Чарынский и Чёрный каньоны, полюбуетесь озёрами Каинды и Кольсай.

Дополнят впечатления от поездки несложные хайкинг-маршруты и ночь, проведённая под звёздами в палатке у Красных скал.

Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы авиакомпании Skat:
- 5 августа 2024 года, Москва – Алматы, вылет в 09:05, прилёт в 15:20;
- 11 августа 2024 года, Алматы — Москва, вылет в 18:00, прилёт в 20:50.

Проживание. Двухместное размещение в отеле Holiday Inn Express (Алматы, четыре ночи) и гостевом доме (Саты, одна ночь). Одну ночь проведём в двухместных палатках в горах. Удобства в кемпинге не предусмотрены, необходимое для лагеря оборудование мы предоставим.

Питание. В стоимость тура включены: завтраки во все дни тура, обеды с первого по шестой дни, ужины в третий и пятый дни. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Казахстан, экскурсия по Алматы

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения пообедаем в ресторане национальной кухни. Рекомендуем попробовать одно из самых популярных в Казахстане блюд — бешбармак.

Затем начнём знакомство с сердцем страны. Алматы — это крупнейший город Казахстана, который славится живописными горными пейзажами и комфортным климатом, имеет богатое прошлое и культурное наследие.

Мы погуляем по площади Республики и зелёным улочкам, увидим знаменитого золотого человека, множество памятников, театров, концертных залов и других достопримечательностей. Узнаем историю парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, полюбуемся Воскресенским собором и завершим променад на пешеходном Арбате. Это популярная у местных жителей и гостей столицы локация с интересными заведениями и уличными артистами. Вечером — свободное время.

Прибытие в Казахстан, экскурсия по АлматыПрибытие в Казахстан, экскурсия по АлматыПрибытие в Казахстан, экскурсия по АлматыПрибытие в Казахстан, экскурсия по Алматы
2 день

Курорт Шымбулак, каток «Медео»

После завтрака поедем в горы, где проведём весь день. Посетим престижный курорт для зимних видов спорта Шымбулак, популярный у лыжников и сноубордистов.

По канатной дороге поднимемся ещё выше — на Талгарский перевал. Полюбуемся панорамой хребта Заилийский Алатау, прогуляемся, сделаем десятки впечатляющих фотографий.

Спустимся к ледовому катку «Медео». Он построен в советское время и до сих пор является крупнейшим в мире высокогорным комплексом для зимних видов спорта. Если будет желание, вы сможете подняться на вершину дамбы, откуда открываются шикарные виды. В Алматы вернёмся к вечеру.

Курорт Шымбулак, каток «Медео»Курорт Шымбулак, каток «Медео»Курорт Шымбулак, каток «Медео»Курорт Шымбулак, каток «Медео»
3 день

Чарынский каньон, озеро Каинды

Позавтракав, освободим номера. На внедорожниках отправимся в удивительное по красоте место — Чарынский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Рассмотрим причудливые красные камни, арки и пещеры, созданные природой, прочувствуем энергетику ещё более сказочного места — Долины замков.

Нагулявшись среди фантастических горных ландшафтов, поедем к изумрудной жемчужине Казахстана — озеру Каинды. Оно появилось благодаря землетрясению и знаменито своими елями, растущими прямо в воде. Вечером разместимся в гостевом доме села Саты.

Чарынский каньон, озеро КаиндыЧарынский каньон, озеро КаиндыЧарынский каньон, озеро КаиндыЧарынский каньон, озеро Каинды
4 день

Кольсайские озёра, Чёрный каньон

Продолжим исследовать водные богатства страны. Сегодня увидим Кольсайские озёра, которые называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Это система из трёх водоёмов, соединённых водопадами. Устроим несложный хайкинг вокруг озёр, чтобы получше рассмотреть этот живописный уголок Казахстана.

Вернёмся в Саты на обед и отправимся в грандиозный Чёрный каньон. С обзорных площадок увидим, как эффектно мрачные скалы контрастируют с синевой реки и неба. Вечером приедем в Алматы и отдохнём в отеле после насыщенного дня.

Кольсайские озёра, Чёрный каньонКольсайские озёра, Чёрный каньонКольсайские озёра, Чёрный каньонКольсайские озёра, Чёрный каньон
5 день

Плато Ассы, ночь в палатках

Утром направимся к плато Ассы, где время словно остановилось. С древности его использовали как летнее пастбище, а чабаны (пастухи) до сих пор разводят в этих местах большое количество скота.

По пути к высокогорной равнине с альпийскими лугами преодолеем несколько серпантинов. Увидим юрточные лагеря, самое большое в стране пещерное поселение, где были найдены многовековые археологические памятники и артефакты, и крупнейшую в Казахстане астрономическую обсерваторию.

Доберёмся до Красных скал и разобьём палаточный лагерь. Приготовим походный ужин, а ночью будем рассматривать звёздное небо.

Плато Ассы, ночь в палаткахПлато Ассы, ночь в палаткахПлато Ассы, ночь в палаткахПлато Ассы, ночь в палатках
6 день

Хайкинг вокруг озера, Тургеньское ущелье

За завтраком полюбуемся головокружительными видами и соберём лагерь. Совершим небольшой хайкинг вокруг озера Бартогай и отправимся в обратный путь. Сделаем остановку у Медвежьего водопада в Тургеньском ущелье, а к вечеру вернёмся в Алматы.

Хайкинг вокруг озера, Тургеньское ущельеХайкинг вокруг озера, Тургеньское ущельеХайкинг вокруг озера, Тургеньское ущельеХайкинг вокруг озера, Тургеньское ущелье
7 день

Возвращение домой

После завтрака освободим номера. Перед отъездом можем заглянуть на Зелёный базар за сувенирами или полюбоваться панорамой Алматы, поднявшись на гору Кок-Тобе.

Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше путешествие по Казахстану завершено.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта Алматы
  • Трансферы по маршруту на автобусе и внедорожниках
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и 2 ужина
  • Оборудование для палаточного лагеря
  • Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Алматы и обратно
  • Ужины вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
Завершение: Аэропорт Алматы, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыОзераПрирода и пейзажиЧарынский каньонПопулярные местаПарк имени 28 гвардейцев-панфиловцевКок-ТобеЗеленый базарТургеньское ущельеЧёрный каньонПлато АсыГорыКаньоны

Похожие туры из Алматы

Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
22 авг в 08:00
26 сен в 08:00
40 000 за человека
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700 за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Алматы
Все туры из Алматы
ХорошоТам