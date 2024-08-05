Первый день путешествия вы посвятите достопримечательностям столицы Казахстана, а остаток тура — изучению невероятных пейзажей в её окрестностях.
Вы подниметесь к ледовому катку
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы авиакомпании Skat:
- 5 августа 2024 года, Москва – Алматы, вылет в 09:05, прилёт в 15:20;
- 11 августа 2024 года, Алматы — Москва, вылет в 18:00, прилёт в 20:50.
Проживание. Двухместное размещение в отеле Holiday Inn Express (Алматы, четыре ночи) и гостевом доме (Саты, одна ночь). Одну ночь проведём в двухместных палатках в горах. Удобства в кемпинге не предусмотрены, необходимое для лагеря оборудование мы предоставим.
Питание. В стоимость тура включены: завтраки во все дни тура, обеды с первого по шестой дни, ужины в третий и пятый дни. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Прибытие в Казахстан, экскурсия по Алматы
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения пообедаем в ресторане национальной кухни. Рекомендуем попробовать одно из самых популярных в Казахстане блюд — бешбармак.
Затем начнём знакомство с сердцем страны. Алматы — это крупнейший город Казахстана, который славится живописными горными пейзажами и комфортным климатом, имеет богатое прошлое и культурное наследие.
Мы погуляем по площади Республики и зелёным улочкам, увидим знаменитого золотого человека, множество памятников, театров, концертных залов и других достопримечательностей. Узнаем историю парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, полюбуемся Воскресенским собором и завершим променад на пешеходном Арбате. Это популярная у местных жителей и гостей столицы локация с интересными заведениями и уличными артистами. Вечером — свободное время.
Курорт Шымбулак, каток «Медео»
После завтрака поедем в горы, где проведём весь день. Посетим престижный курорт для зимних видов спорта Шымбулак, популярный у лыжников и сноубордистов.
По канатной дороге поднимемся ещё выше — на Талгарский перевал. Полюбуемся панорамой хребта Заилийский Алатау, прогуляемся, сделаем десятки впечатляющих фотографий.
Спустимся к ледовому катку «Медео». Он построен в советское время и до сих пор является крупнейшим в мире высокогорным комплексом для зимних видов спорта. Если будет желание, вы сможете подняться на вершину дамбы, откуда открываются шикарные виды. В Алматы вернёмся к вечеру.
Чарынский каньон, озеро Каинды
Позавтракав, освободим номера. На внедорожниках отправимся в удивительное по красоте место — Чарынский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном. Рассмотрим причудливые красные камни, арки и пещеры, созданные природой, прочувствуем энергетику ещё более сказочного места — Долины замков.
Нагулявшись среди фантастических горных ландшафтов, поедем к изумрудной жемчужине Казахстана — озеру Каинды. Оно появилось благодаря землетрясению и знаменито своими елями, растущими прямо в воде. Вечером разместимся в гостевом доме села Саты.
Кольсайские озёра, Чёрный каньон
Продолжим исследовать водные богатства страны. Сегодня увидим Кольсайские озёра, которые называют голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня. Это система из трёх водоёмов, соединённых водопадами. Устроим несложный хайкинг вокруг озёр, чтобы получше рассмотреть этот живописный уголок Казахстана.
Вернёмся в Саты на обед и отправимся в грандиозный Чёрный каньон. С обзорных площадок увидим, как эффектно мрачные скалы контрастируют с синевой реки и неба. Вечером приедем в Алматы и отдохнём в отеле после насыщенного дня.
Плато Ассы, ночь в палатках
Утром направимся к плато Ассы, где время словно остановилось. С древности его использовали как летнее пастбище, а чабаны (пастухи) до сих пор разводят в этих местах большое количество скота.
По пути к высокогорной равнине с альпийскими лугами преодолеем несколько серпантинов. Увидим юрточные лагеря, самое большое в стране пещерное поселение, где были найдены многовековые археологические памятники и артефакты, и крупнейшую в Казахстане астрономическую обсерваторию.
Доберёмся до Красных скал и разобьём палаточный лагерь. Приготовим походный ужин, а ночью будем рассматривать звёздное небо.
Хайкинг вокруг озера, Тургеньское ущелье
За завтраком полюбуемся головокружительными видами и соберём лагерь. Совершим небольшой хайкинг вокруг озера Бартогай и отправимся в обратный путь. Сделаем остановку у Медвежьего водопада в Тургеньском ущелье, а к вечеру вернёмся в Алматы.
Возвращение домой
После завтрака освободим номера. Перед отъездом можем заглянуть на Зелёный базар за сувенирами или полюбоваться панорамой Алматы, поднявшись на гору Кок-Тобе.
Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше путешествие по Казахстану завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта Алматы
- Трансферы по маршруту на автобусе и внедорожниках
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки, обеды и 2 ужина
- Оборудование для палаточного лагеря
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Алматы и обратно
- Ужины вне программы