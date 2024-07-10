Встаем в 8 утра, завтракаем и выезжаем из отеля на озеро Каинды. Это удивительное место, где стволы елей поднимаются прямо из воды. Отражение как будто бы удлиняет ствол, а бирюзовая вода очень эффектно смотрится на фотографиях. Вы узнаете, что произошло с этим озером, какие легенды ходят вокруг этого места, и попытаетесь разгадать загадки и тайны Каинды.

Затем поедем в Чарынский каньон с необычной ярко-красной землей, будто на Марсе. Это настоящая «Мекка» для любителей минералов и геологии: здесь постоянно находят останки древних животных. А еще это место часто сравнивают с известным Гранд-Каньоном — виды открываются просто потрясающие!

Мы пройдем прямо по каньону, полюбуемся красно-оранжевыми яркими пейзажами и сделаем отличные фотографии. Затем доберемся до поселка Байсет, поужинаем в местном кафе и отправимся в Алматы. Там мы будем около 22 часов. На этом наше путешествие завершится — надеемся, вам понравилось!