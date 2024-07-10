Погуляем возле живописного Кольсайского озера, разглядим необычные
Описание тура
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Рекомендуем следующие варианты: Kolsay Nomads, который находится прямо над озером Кольсай. Или отель Алатау в 12 км от озера Кольсай и Каинды.
Питание. Не входит в стоимость тура. Если выберите проживание в отеле Алтау, трехразовое питание будет включено, если Kolsay Nomads, то включены только завтраки, а пообедать и поужинать можно будет в кафе или отеле за дополнительную плату.
Программа тура по дням
Кольсайское озеро и водные прогулки
Наше путешествие начинается в Алматы в 9 утра. Через три часа мы доберемся до Чёрного каньона и заселимся в отель. Будет немного свободного времени для отдыха и обеда. В 15 часов у нас будет экскурсия по озеру Кольсай. Гид расскажет интересные факты об этом месте и покажет основные пешие маршруты для прогулки. При желании можно будет покататься на лодках по озеру и посмотреть на всю эту красоту с воды.
После такого насыщенного дня вернемся в отель, поужинаем и отдохнем.
Загадки и тайны Каинды и фантастические виды Чарынского каньона
Встаем в 8 утра, завтракаем и выезжаем из отеля на озеро Каинды. Это удивительное место, где стволы елей поднимаются прямо из воды. Отражение как будто бы удлиняет ствол, а бирюзовая вода очень эффектно смотрится на фотографиях. Вы узнаете, что произошло с этим озером, какие легенды ходят вокруг этого места, и попытаетесь разгадать загадки и тайны Каинды.
Затем поедем в Чарынский каньон с необычной ярко-красной землей, будто на Марсе. Это настоящая «Мекка» для любителей минералов и геологии: здесь постоянно находят останки древних животных. А еще это место часто сравнивают с известным Гранд-Каньоном — виды открываются просто потрясающие!
Мы пройдем прямо по каньону, полюбуемся красно-оранжевыми яркими пейзажами и сделаем отличные фотографии. Затем доберемся до поселка Байсет, поужинаем в местном кафе и отправимся в Алматы. Там мы будем около 22 часов. На этом наше путешествие завершится — надеемся, вам понравилось!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида
- В зависимости от количества человек стоимость может меняться:
- 1 человек - 46 500 руб./чел
- 2 человека - 23 250 руб./чел
- 3 человека - 15 500 руб./чел
- 4 человека - 11 625 руб./чел
- 5 человек - 9300 руб./чел
- 6 человек - 7750 руб./чел
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Алматы и обратно
- Проживание в отеле: Kolsay Nomads - 2000 руб./чел. с завтраком, отель Алатау - 2000 руб. / чел. с трехразовым питанием
- Питание
- Катание на лодке по озеру Кольсай - 900 руб