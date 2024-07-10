Золотой маршрут Алматинской области

Встречать рассвет в горах, любоваться озерами и гулять по огромному каньону
Это двухдневное путешествие без спешки: мы не будем мчаться, чтобы успеть все объехать одним днем, а не торопясь осмотрим самые популярные места Алматинской области.

Погуляем возле живописного Кольсайского озера, разглядим необычные
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стволы елей на озере Каинды, уходящие прямо в воду, и насладимся ярко-красными пейзажами Чарынского каньона.

Самое удивительное, что между высокогорными озерами и пустыней каньона всего час езды! Минимум времени на дорогу и максимум — на прогулки и яркие впечатления!

Золотой маршрут Алматинской области
Золотой маршрут Алматинской области
Золотой маршрут Алматинской области
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Рекомендуем следующие варианты: Kolsay Nomads, который находится прямо над озером Кольсай. Или отель Алатау в 12 км от озера Кольсай и Каинды.

Питание. Не входит в стоимость тура. Если выберите проживание в отеле Алтау, трехразовое питание будет включено, если Kolsay Nomads, то включены только завтраки, а пообедать и поужинать можно будет в кафе или отеле за дополнительную плату.

Программа тура по дням

1 день

Кольсайское озеро и водные прогулки

Наше путешествие начинается в Алматы в 9 утра. Через три часа мы доберемся до Чёрного каньона и заселимся в отель. Будет немного свободного времени для отдыха и обеда. В 15 часов у нас будет экскурсия по озеру Кольсай. Гид расскажет интересные факты об этом месте и покажет основные пешие маршруты для прогулки. При желании можно будет покататься на лодках по озеру и посмотреть на всю эту красоту с воды.

После такого насыщенного дня вернемся в отель, поужинаем и отдохнем.

Кольсайское озеро и водные прогулкиКольсайское озеро и водные прогулкиКольсайское озеро и водные прогулкиКольсайское озеро и водные прогулкиКольсайское озеро и водные прогулкиКольсайское озеро и водные прогулки
2 день

Загадки и тайны Каинды и фантастические виды Чарынского каньона

Встаем в 8 утра, завтракаем и выезжаем из отеля на озеро Каинды. Это удивительное место, где стволы елей поднимаются прямо из воды. Отражение как будто бы удлиняет ствол, а бирюзовая вода очень эффектно смотрится на фотографиях. Вы узнаете, что произошло с этим озером, какие легенды ходят вокруг этого места, и попытаетесь разгадать загадки и тайны Каинды.

Затем поедем в Чарынский каньон с необычной ярко-красной землей, будто на Марсе. Это настоящая «Мекка» для любителей минералов и геологии: здесь постоянно находят останки древних животных. А еще это место часто сравнивают с известным Гранд-Каньоном — виды открываются просто потрясающие!

Мы пройдем прямо по каньону, полюбуемся красно-оранжевыми яркими пейзажами и сделаем отличные фотографии. Затем доберемся до поселка Байсет, поужинаем в местном кафе и отправимся в Алматы. Там мы будем около 22 часов. На этом наше путешествие завершится — надеемся, вам понравилось!

Загадки и тайны Каинды и фантастические виды Чарынского каньонаЗагадки и тайны Каинды и фантастические виды Чарынского каньонаЗагадки и тайны Каинды и фантастические виды Чарынского каньонаЗагадки и тайны Каинды и фантастические виды Чарынского каньонаЗагадки и тайны Каинды и фантастические виды Чарынского каньонаЗагадки и тайны Каинды и фантастические виды Чарынского каньона

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение гида
  • В зависимости от количества человек стоимость может меняться:
  • 1 человек - 46 500 руб./чел
  • 2 человека - 23 250 руб./чел
  • 3 человека - 15 500 руб./чел
  • 4 человека - 11 625 руб./чел
  • 5 человек - 9300 руб./чел
  • 6 человек - 7750 руб./чел
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Алматы и обратно
  • Проживание в отеле: Kolsay Nomads - 2000 руб./чел. с завтраком, отель Алатау - 2000 руб. / чел. с трехразовым питанием
  • Питание
  • Катание на лодке по озеру Кольсай - 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, 9:00
Завершение: Алматы, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыНа ноябрьские праздникиГорыПрирода и пейзажиКаньоны

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