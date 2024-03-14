На 2 дня – туры в Алматы

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Алматы, цены от 87 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
На машине
Джиппинг
2 отзыва
2 дня
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
21 сен в 08:00
23 сен в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
На машине
Джиппинг
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
22 сен в 08:00
29 сен в 08:00
87 000 за всё до 4 чел.
Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Джиппинг
2 дня
Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Прогуляться до водопада Текес, посетить озеро Тузколь и увидеть Лунный каньон
Начало: Алматы, проспект Суюнбая, 2, к. 9 (парковка гиперм...
20 сен в 05:30
12 окт в 05:30
147 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юрий
    14 марта 2024
    Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
    Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились
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    с Димой и Кристиной только в конце путешествия и заложили на Алматинскую область только 2 дня. Обязательно приеду еще сам или с семьей именно в Алматинскую область и именно к Диме и Кристине, они классные! Посетили наскальные рисунки в Тамгалы Тас, заехали на поющий бархан, правда он был не в духе и петь не стал, но фотки получились классные! Увидели дерево, которому уже 700 лет, сколько же оно повидало пожив и в некотором ханстве и в некотором царстве, и в некотором государстве. А так же были на скалистых горах Актау-Катутау. Самые смелые из нас даже залезли на макушку по дорожке горных козлов. Я в силу своего веса (и не похожести на козла) не рискнул туда лезть и рушить козликам навигацию. Однако, я залез в камень! Все было отлично, здорово, весело! По дороге назад нам рассказали сколько еще красотищ есть рядом и теперь я туда хочу. Ребят, на связи!

  • М
    Мария
    1 марта 2024
    Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
    Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас! Это была действительно большая удача! Мы с папой ездили с
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    Димой и Кристиной. Ребята индивидуально подобрали нам отличную программу. Каждый день было что-то новое, впечатляющее, интересное. Сказать что нам понравилось - ничего не сказать) мы уехали счастливые и первые дни только и говорили, что о Казахстане и наших проводниках - Диме и Кристине. Ребята действительно профессионалы, любящие свое дело и путешествия. А кроме того они интересные, умные, коммуникативные, максимально приятные и комфортные собеседники. У нас с папой было полное впечатление,что мы путешествуем с друзьями - а это высший пилотаж). В общем, вы уже поняли - они - лучшие, и вот тому доказательства: 1. отличный транспорт - практически вездеход 2. у вас всегда будет вода с собой 3. ланчи в красивейших местах с домашней вкусной едой, мишлен отдыхает (Кристина, твой лагман просто нечто!) 4. помощь и поддержка, если вам трудно подняться, забраться, спуститься - а вы очень хотите это сделать) 5. крутые фотки вас любимых (прилагаются) 6. гарантированные места ночлега - поверьте, это не так легко в сезон в тех местах. И говорит у том, что у ребят есть авторитет и налаженные связи 7. много информации - и фактов и легенд, о местах, которые вы посетите 8. часы задушевных бесед, если вы этого захотите. Чувствуется, что ребята умеют построить комфортное общение с любым типом гостей. В общем, друзья, вы поняли - если вы сейчас смотрите и выбираете, с кем поехать - отбрасывайте сомнения Пишите и надеюсь они будут свободны на ваши даты! А мы с папой уже планируем ехать с ними по другому маршруту на следующий год))

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На 2 дня»

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  1. Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
  2. Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
  3. Джипинг по природным достопримечательностям Казахстана с ночёвкой в палатках
Сколько стоит тур в Алматы в сентябре 2024
Сейчас в Алматы в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 87 000 до 147 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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