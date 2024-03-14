2 дня
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 авг в 08:00
15 авг в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
249 700₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
87 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий14 марта 2024Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились
- ММария1 марта 2024Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас! Это была действительно большая удача! Мы с папой ездили с
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Все»
Самые популярные туры этой рубрики в Алматы
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Алматы в августе 2024
Сейчас в Алматы в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 87 000 до 249 700. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Алматы на 2024 год по теме «Все», 4 ⭐ отзыва, цены от 87000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь