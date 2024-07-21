Что ещё посмотреть – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Астане, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Современная Астана в мини-группе
На машине
104 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
8 авг в 13:30
3 100 за человека
Купеческий Акмолинск
На машине
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 2 чел.
Музей народных инструментов + чаепитие: групповая экскурсия в Астане
На автобусе
На микроавтобусе
2 отзыва
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: У ТРЦ Азия Парк
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
3 576 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 июля 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Экскурсия с Евгением мне понравилась. Приятный молодой человек, воспитанный, образованный. Хорошо организовал маршрут. Посмотрели все интересные места в Астане.
  • E
    Ekaterina
    16 июля 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Отличная динамичная экскурсия, то что нужн было для меня, мой формат - мне нужно было познакомиться с городом, чтобы хорошо
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    ориентироваться в нем, получить общее предствление. Меня не интересовали массивы исторических данных, достаточно было общей информации. Эксурсия получилась даже индивидуальной, потому что в этот будний день кроме меня желающих не было. Тем не менее Евгений экскурсию не отменил, а провел ее для меня одной. Спасибо!

  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Спасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, Евгений провёл экскурсию только для
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    меня, за что я ему очень благодарна🙌Это был мой первый визит Казахстана и его столицы, я приехала одна, и экскурсия с гидом по городу была очень кстати! Евгений отличный гид, столько всего мне рассказал, показал и порекомендовал уже самостоятельно после экскурсии посетить Нур Алем, от которого я тоже осталась в восторге. Спасибо за качественно составленный план пешей прогулки и на машине. Всё было круто! И еще спасибо за фото на фоне достопримечательностей, особенно в голубой мечети. Несмотря на то что я была одна в стране, теперь благодаря экскурсии у меня есть фото на память😊Все выложенные мною фото сделаны во время экскурсии.

    Спасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, ЕвгенийСпасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, Евгений

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Что ещё посмотреть»

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Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Бульвар Нуржол
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Парк Влюбленных
  8. Монумент Казак Ели
  9. Дворец мира и согласия
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2024
Сейчас в Астане в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 7 200. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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