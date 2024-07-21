2.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
8 авг в 13:30
3 100₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Музей народных музыкальных инструментов + чаепитие: глубокое погружение в культуру Астаны
Вас ждет незабываемое путешествие по музыкальной культуре Казахстана с завершающим чаепитием в атмосферном месте
Начало: У ТРЦ Азия Парк
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
3 576₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 июля 2024Экскурсия с Евгением мне понравилась. Приятный молодой человек, воспитанный, образованный. Хорошо организовал маршрут. Посмотрели все интересные места в Астане.
- EEkaterina16 июля 2024Отличная динамичная экскурсия, то что нужн было для меня, мой формат - мне нужно было познакомиться с городом, чтобы хорошо
- ООльга4 июля 2024Спасибо огромное Евгению за отличную экскурсию по Астане!!! 🇰🇿Несмотря на то, что группа не собралась, Евгений провёл экскурсию только для
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Что ещё посмотреть»
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