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меня, за что я ему очень благодарна🙌Это был мой первый визит Казахстана и его столицы, я приехала одна, и экскурсия с гидом по городу была очень кстати! Евгений отличный гид, столько всего мне рассказал, показал и порекомендовал уже самостоятельно после экскурсии посетить Нур Алем, от которого я тоже осталась в восторге. Спасибо за качественно составленный план пешей прогулки и на машине. Всё было круто! И еще спасибо за фото на фоне достопримечательностей, особенно в голубой мечети. Несмотря на то что я была одна в стране, теперь благодаря экскурсии у меня есть фото на память😊Все выложенные мною фото сделаны во время экскурсии.