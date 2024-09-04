скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
9 сен в 11:00
63005 670₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборАстана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
16 сен в 10:00
17 сен в 13:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Здравствуй, Астана: Индивидуальная экскурсия по столице Казахстана
Погрузитесь в атмосферу Астаны, где Восток встречается с Западом. Узнайте об истории, культуре и архитектуре города, посетив его главные достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборАстана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
11 сен в 17:00
16 сен в 12:00
3 250₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 сен в 14:00
3 500₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена4 сентября 2024Путешествовали по Астане в четвером, понравилось всем членам семьи. Евгений очень грамотный и образованный молодой человек. В машине очень чисто.
- ВВладлен3 сентября 2024Спасибо, Евгению, за интересную и качественную экскурсию. Посетили много объектов за короткое время, даже перекусить успели. Хороший собеседник. Очень рекомендую.
- ММария2 сентября 2024Дана прекрасный экскурсовод,очень интеллигентная,интересная!Стольно узнали нового,столько посоветовала посетить в городе. 😊Советуем -не прогадаете!!
- ТТатьяна31 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Интересные и красивые локации. Исчерпывающая информация. Комфортное передвижение. Гид Евгений сделал нам замечательные снимки.
- ВВитольд31 августа 2024Мы - Витольд и Алла - были в Астане в течение 5 дней и самый яркий из них - это
- IIrina25 августа 2024Экскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит о качестве Arba vine. Ресторан традиционной кухни также был прекрасный и особенно знания Даны о кухне своего народа и о её целебных свойствах.
- ММаксим22 августа 2024Хочу выразить огромную благодарность Дане за прекрасную экскурсию, а главное, ее помощь во всех организационных вопросах и прекрасный подарок для
- ЛЛуиза20 августа 2024Очень понравилась гид Дана,не только мне но и нашим бабушкам,очень удобно что в оплату входит трансфер,мы спокойно ездили по новой и старой Астане,фотографировались и многое узнали о вашем крае!
- ЛЛуиза19 августа 2024Мы с моими родными были приятно удивлены, Дана приятный собеседник и это стало сразу понятно с её улыбки,рассказывала много про Астану,про обычаи,уклад жизни казахстанцев. Попробовали вина Казахстана и местную кухню,почувствовали местный колорит и послушали живую музыку,игру на домбре)
- ММурдасова19 августа 2024Добрый день. Заказывали экскурсию у Салимы на 18.08.2024г Все организовано великолепно. Забронировала экскурсию и получила ответы на все вопросы в
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На Рождество»
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