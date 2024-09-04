На Рождество – экскурсии в Астане

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Астане, цены от 790 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
скидка
10%
48 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
9 сен в 11:00
63005 670 за всё до 3 чел.
Астана старинная и современная
На машине
93 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Астана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
16 сен в 10:00
17 сен в 13:00
10 000 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Астана
На машине
160 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Здравствуй, Астана: Индивидуальная экскурсия по столице Казахстана
Погрузитесь в атмосферу Астаны, где Восток встречается с Западом. Узнайте об истории, культуре и архитектуре города, посетив его главные достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Астана для гурманов
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
11 сен в 17:00
16 сен в 12:00
3 250 за всё до 10 чел.
Современная Астана в мини-группе
На машине
104 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
14 сен в 14:00
3 500 за человека
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
Пешая
5 отзывов
2 часа
Аудиогид
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    4 сентября 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Путешествовали по Астане в четвером, понравилось всем членам семьи. Евгений очень грамотный и образованный молодой человек. В машине очень чисто.
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    Есть все необходимое, начиная от дождевиков, заканчивая водой. Показал достопримечательности с интересных ракурсов, порекомендовал, что обязательно нужно посетить и где можно приобрести необходимые нам подарки. Всегда был на связи, во время всего нашего прибывания в городе. Спасибо большое.

  • В
    Владлен
    3 сентября 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Спасибо, Евгению, за интересную и качественную экскурсию. Посетили много объектов за короткое время, даже перекусить успели. Хороший собеседник. Очень рекомендую.
  • М
    Мария
    2 сентября 2024
    Астана для гурманов
    Дана прекрасный экскурсовод,очень интеллигентная,интересная!Стольно узнали нового,столько посоветовала посетить в городе. 😊Советуем -не прогадаете!!
    Дана прекрасный
  • Т
    Татьяна
    31 августа 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Экскурсия очень понравилась. Интересные и красивые локации. Исчерпывающая информация. Комфортное передвижение. Гид Евгений сделал нам замечательные снимки.
    Экскурсия очень понравилась. Интересные и красивые локации. Исчерпывающая информация. Комфортное передвижение. Гид Евгений сделал нам замечательныеЭкскурсия очень понравилась. Интересные и красивые локации. Исчерпывающая информация. Комфортное передвижение. Гид Евгений сделал нам замечательные
  • В
    Витольд
    31 августа 2024
    Астана старинная и современная
    Мы - Витольд и Алла - были в Астане в течение 5 дней и самый яркий из них - это
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    день экскурсии с замечательным человеком Даной и водителем микроавтобуса Ержаном. Великолепное знание истории древней и современной, включая массу подробностей из жизни, быта, культуры и религиозных верований населявших огромные территории Азии, Европы, Причерноморья и Средиземноморья народов, любовь к своей стране делают рассказы Даны живыми и запоминающимися. Заставляют задуматься о великой общности всех наших народов (… да, мы скифы мы! …). Не будем описывать в деталях наше удивление и восторг великолепными творениями казахского народа, памятниками современной и старинной культуры. Все это нужно видеть. Потрясла скульптурная группа монумента ЖЕР АНА! Всем друзьям и знакомым посоветуем побывать в Астане и воспользоваться услугами прекрасно организованного сообщества людей - ТРИПСТЕР, стремящихся показать все красоты Вашей замечательной страны! Спасибо большое!!

    Мы - Витольд и Алла - были в Астане в течение 5 дней и самый яркийМы - Витольд и Алла - были в Астане в течение 5 дней и самый яркийМы - Витольд и Алла - были в Астане в течение 5 дней и самый яркий
  • I
    Irina
    25 августа 2024
    Астана для гурманов
    Экскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит о качестве Arba vine. Ресторан традиционной кухни также был прекрасный и особенно знания Даны о кухне своего народа и о её целебных свойствах.
    Экскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит оЭкскурсия прошла прекрасно, очень вкусные сорта вин, а главное органическое земледелие, что подкупает и говорит о
  • М
    Максим
    22 августа 2024
    Астана старинная и современная
    Хочу выразить огромную благодарность Дане за прекрасную экскурсию, а главное, ее помощь во всех организационных вопросах и прекрасный подарок для
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    моей супруги в День рождения, это было неожиданно и очень приятно🤝👍 В Астану мы прилетели с друзьями впервые. За 1,5 недели до поездки забронировал экскурсию. Все это время были в переписке с гидом, т. к. возникали сопутствующие вопросы и на них Дана отвечала развернуто и оперативно, а также в течение всего отпуска были на связи. Сама экскурсия очень понравилась - узнали много нового, проехали с остановками старый и новый город. Отдельное спасибо за подсказки куда можно сходить и вкусно покушать😉 ресторан Саксаул - это нереально вкусно)

    Хочу выразить огромную благодарность Дане за прекрасную экскурсию, а главное, ее помощь во всех организационных вопросахХочу выразить огромную благодарность Дане за прекрасную экскурсию, а главное, ее помощь во всех организационных вопросахХочу выразить огромную благодарность Дане за прекрасную экскурсию, а главное, ее помощь во всех организационных вопросахХочу выразить огромную благодарность Дане за прекрасную экскурсию, а главное, ее помощь во всех организационных вопросахХочу выразить огромную благодарность Дане за прекрасную экскурсию, а главное, ее помощь во всех организационных вопросах
  • Л
    Луиза
    20 августа 2024
    Астана старинная и современная
    Очень понравилась гид Дана,не только мне но и нашим бабушкам,очень удобно что в оплату входит трансфер,мы спокойно ездили по новой и старой Астане,фотографировались и многое узнали о вашем крае!
  • Л
    Луиза
    19 августа 2024
    Астана для гурманов
    Мы с моими родными были приятно удивлены, Дана приятный собеседник и это стало сразу понятно с её улыбки,рассказывала много про Астану,про обычаи,уклад жизни казахстанцев. Попробовали вина Казахстана и местную кухню,почувствовали местный колорит и послушали живую музыку,игру на домбре)
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  • М
    Мурдасова
    19 августа 2024
    Здравствуй, Астана
    Добрый день. Заказывали экскурсию у Салимы на 18.08.2024г Все организовано великолепно. Забронировала экскурсию и получила ответы на все вопросы в
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    течении нескольких минут. Машина и гид приехали даже раньше назначенного времени. Экскурсия длилась 4 часа. Очень много информации, прекрасные локации. Впечатление от города незабываемые. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На Рождество»

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  1. Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
  2. Астана старинная и современная
  3. Здравствуй, Астана
  4. Астана для гурманов
  5. Современная Астана в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Бульвар Нуржол
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Парк Влюбленных
  8. Монумент Казак Ели
  9. Дворец мира и согласия
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в сентябре 2024
Сейчас в Астане в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 790 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 426 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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