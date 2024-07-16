4 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Астаны
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности Астаны, включая небоскребы, Круглую и Главную площади, а также монумент Астана Байтерек
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 15:00
8 авг в 09:00
от 69 600₸ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборАстана - город будущего: уникальная обзорная прогулка по центру
Погрузитесь в историю и культуру Астаны во время 3-часовой прогулки по самым значимым местам столицы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
13 авг в 09:00
37 500₸ за всё до 5 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 150₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 июля 2024Очень понравилась экскурсия!))) Спасибо Айгерим!))
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Популярные экскурсии»
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