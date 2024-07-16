Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Астане, цены от 5 150 ₸. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
9 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Астаны
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности Астаны, включая небоскребы, Круглую и Главную площади, а также монумент Астана Байтерек
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 15:00
8 авг в 09:00
от 69 600 за всё до 5 чел.
Астана - город будущего: обзорная прогулка
На микроавтобусе
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Астана - город будущего: уникальная обзорная прогулка по центру
Погрузитесь в историю и культуру Астаны во время 3-часовой прогулки по самым значимым местам столицы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
13 авг в 09:00
37 500 за всё до 5 чел.
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Пешая
2 отзыва
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Четырехчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
  2. Астана - город будущего: обзорная прогулка
  3. Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Бульвар Нуржол
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Парк Влюбленных
  8. Монумент Казак Ели
  9. Дворец мира и согласия
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2024
Сейчас в Астане в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 150 до 69 600. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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