Все – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Астане, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Здравствуй, Астана
На машине
155 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
39 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
6 400 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Астана
Пешая
142 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
Завтра в 09:00
6 авг в 14:00
4 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 августа 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Отличная экскурсия! Евгений большое спасибо 🙏 Будем вас советовать друзьям. Занимательно и по делу, мы были в Астане 3 дня, как раз отлично подошел формат экскурсии. P.S: Отдельное спасибо за фото🙏
    Отличная экскурсия! Евгений большое спасибо 🙏 Будем вас советовать друзьям. Занимательно и по делу, мы были
  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Здравствуй, Астана
    Очень советуем! Все очень понравилось!
  • А
    Алла
    1 августа 2024
    Здравствуй, Астана
    Очень понравилась совместная работа экскурсовода Асель и водителя Нургали. Экскурсия была очень познавательная, интересная, на хорошем эмоциональном уровне. Спасибо ребятам! Буду рекомендовать прогулку по Астане с экскурсоводами вашей фирмы.
  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Здравствуй, Астана
    Нам экскурсию проводил Марат. Мы решили буквально вечером перед вылетом, что толком и не посмотрели Астану и в 17:00 заказали
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    экскурсию, и буквально в 19:00 за нами подъехала машина и 4 часа нас возили по интереснейшим местам и красотам Астаны (со всеми датами и цифрами строительства!! Все как я люблю) глубочайшие познания коренного жителя Астаны 💕 Марата не оставили равнодушной даже мою дочь подростка (которым вообще не угодишь)! Мы и фото кучу наделали и с таким комфортом покатались. Спасибо огромное!!!

    Нам экскурсию проводил Марат. Мы решили буквально вечером перед вылетом, что толком и не посмотрели Астану
  • Н
    Нина
    31 июля 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Экскурсия очень понравилась. Евгений дал много полезных советов по самостоятельным прогулкам,по местам питания и обмену валюты.
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Очень информативно, хорошо структурирована подача материала, оперативное передвижение по маршруту. Гид подаёт информацию в разных ракурсах: статистика, история, сравнительный анализ, что весьма интересно! Есть небольшие остановки и возможность для фото. Остались очень довольны! Рекомендую!
  • Р
    Ратников
    29 июля 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Если Вы хотите познакомиться с колоритной Астаной и у Вас ограничено время, то рекомендую данную экскурсию и гида. Жанар продолжительное
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    время живет в городе и расскажет Вам историю становления столицы, а также занимательные заметки о многих потрясающих строениях этого города. По договоренности Вы можете осмотреть больше мест из окна автомобиля, а также Вас могут увезти в аэропорт. Рекомендую этого гида.

  • А
    Алексей
    24 июля 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Замечательный экскурсовод! Жанар рассказала много интересного об Астане и Казахстане в целом. Дала советы куда ещё можно заглянуть, где покушать и на что посмотреть! Мы в восторге!
  • O
    Oксана
    16 июля 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Если вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидом. Мы взяли экскурсию на
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    машине, чтобы « почувствовать» город и рады, что мы сделали этот выбор. Город очень масштабный и даже при том, что мы передвигались машиной, наша экскурсия продлилась дольше, чем мы запланировали. Жанар полна энергии, знаний и патриотизма- все это нам дало более глубокое понимание истории и объяснило многие решения в развитии страны в этот период становления и развития. Если придется еще раз побывать в Астане, обязательно воспользуюсь услугами Жанар для других экскурсий. И вам желаю хорошего отдыха и раскрытия особенностей этого классного города через глаза местного, знающего, опытного гида.

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Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Все»

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  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Бульвар Нуржол
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Парк Влюбленных
  8. Монумент Казак Ели
  9. Дворец мира и согласия
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в августе 2024
Сейчас в Астане в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 9 688. Туристы уже оставили гидам 336 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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