4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборЗдравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЭкспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
6 400₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
Завтра в 09:00
6 авг в 14:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 августа 2024Отличная экскурсия! Евгений большое спасибо 🙏 Будем вас советовать друзьям. Занимательно и по делу, мы были в Астане 3 дня, как раз отлично подошел формат экскурсии. P.S: Отдельное спасибо за фото🙏
- ИИрина1 августа 2024Очень советуем! Все очень понравилось!
- ААлла1 августа 2024Очень понравилась совместная работа экскурсовода Асель и водителя Нургали. Экскурсия была очень познавательная, интересная, на хорошем эмоциональном уровне. Спасибо ребятам! Буду рекомендовать прогулку по Астане с экскурсоводами вашей фирмы.
- ООльга31 июля 2024Нам экскурсию проводил Марат. Мы решили буквально вечером перед вылетом, что толком и не посмотрели Астану и в 17:00 заказали
- ННина31 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Евгений дал много полезных советов по самостоятельным прогулкам,по местам питания и обмену валюты.
- ЕЕлена31 июля 2024Очень информативно, хорошо структурирована подача материала, оперативное передвижение по маршруту. Гид подаёт информацию в разных ракурсах: статистика, история, сравнительный анализ, что весьма интересно! Есть небольшие остановки и возможность для фото. Остались очень довольны! Рекомендую!
- РРатников29 июля 2024Если Вы хотите познакомиться с колоритной Астаной и у Вас ограничено время, то рекомендую данную экскурсию и гида. Жанар продолжительное
- ААлексей24 июля 2024Замечательный экскурсовод! Жанар рассказала много интересного об Астане и Казахстане в целом. Дала советы куда ещё можно заглянуть, где покушать и на что посмотреть! Мы в восторге!
- OOксана16 июля 2024Если вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидом. Мы взяли экскурсию на
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Все»
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