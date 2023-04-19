Дегустация казахстанских вин в уютном ресторане

Описание
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Дегустация казахстанских вин в уютном ресторане
Дегустация казахстанских вин в уютном ресторане
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Трансфер / Экскурсия / Ресторан. Вас ждет дегустация казахстанских вин и закусок, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях сортов вина, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и о процессе приготовления и производства в целом!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги сомелье
  • Дегустация вин (5шт)
Место начала и завершения?
Как будет удобно / В стоимость включен трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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