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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Трансфер / Экскурсия / Ресторан. Вас ждет дегустация казахстанских вин и закусок, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях сортов вина, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и о процессе приготовления и производства в целом!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги сомелье
- Дегустация вин (5шт)
- Место начала и завершения?
- Как будет удобно / В стоимость включен трансфер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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