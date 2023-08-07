Экскурсия с трансфером из и в аэропорт + апартаменты

Уникальное предложение: трансфер, апартаменты и обзорная экскурсия в Астане

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Ответы на вопросы
Уникальное предложение для путешественников, желающих провести время в Астане. Вас ждет организация трансфера из аэропорта на комфортабельном бизнес седане в апартаменты.

Имея две комнаты с евроремонтом, апартаменты предоставят достаточно места для отдыха и комфортного пребывания.

Обзорная экскурсия по городу позволит гостям ознакомиться с самыми интересными достопримечательностями столицы.
Экскурсия с трансфером из и в аэропорт + апартаменты
Экскурсия с трансфером из и в аэропорт + апартаменты
Экскурсия с трансфером из и в аэропорт + апартаменты
Экскурсия с трансфером из и в аэропорт + апартаменты
Экскурсия с трансфером из и в аэропорт + апартаменты
Экскурсия с трансфером из и в аэропорт + апартаменты
Экскурсия с трансфером из и в аэропорт + апартаменты
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отличное предложение для комфортного пребывания в столицеВам будет предоставлен удобный трансфер из аэропорта на комфортабельном бизнес седане, что сэкономит ваше время и сделает путешествие более приятным. Апартаменты с евроремонтом, состоящие из двух комнат, обеспечат вам уютное проживание.
Особенно это предложение будет удобным для транзитных пассажиров, поскольку расстояние до международного терминала составляет всего 5 минут. Таким образом, вам не придется беспокоиться о долгой дороге до аэропорта или о задержке на пограничном контроле.
После заселения в апартаменты вы сможете насладиться обзорной экскурсией по самым интересным достопримечательностям столицы. Вам будут показаны самые знаковые места, которые помогут вам получить полное представление о городе и его культуре.
И как приятный бонус, вам будет предложено топовое мороженое города от бренда Bambino. Это отличная возможность насладиться лакомством и ощутить вкус местной кухни.
В целом, данное предложение позволяет вам полностью организовать ваше пребывание в столице, с учетом комфорта, удобства и разнообразных развлечений.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Апартаменты
  • Экскурсия
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Аэропорт / вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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