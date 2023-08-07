Уникальное предложение: трансфер, апартаменты и обзорная экскурсия в Астане
Уникальное предложение для путешественников, желающих провести время в Астане. Вас ждет организация трансфера из аэропорта на комфортабельном бизнес седане в апартаменты.
Имея две комнаты с евроремонтом, апартаменты предоставят достаточно места для отдыха и комфортного пребывания.
Обзорная экскурсия по городу позволит гостям ознакомиться с самыми интересными достопримечательностями столицы.
Имея две комнаты с евроремонтом, апартаменты предоставят достаточно места для отдыха и комфортного пребывания.
Обзорная экскурсия по городу позволит гостям ознакомиться с самыми интересными достопримечательностями столицы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отличное предложение для комфортного пребывания в столицеВам будет предоставлен удобный трансфер из аэропорта на комфортабельном бизнес седане, что сэкономит ваше время и сделает путешествие более приятным. Апартаменты с евроремонтом, состоящие из двух комнат, обеспечат вам уютное проживание.
Особенно это предложение будет удобным для транзитных пассажиров, поскольку расстояние до международного терминала составляет всего 5 минут. Таким образом, вам не придется беспокоиться о долгой дороге до аэропорта или о задержке на пограничном контроле.
После заселения в апартаменты вы сможете насладиться обзорной экскурсией по самым интересным достопримечательностям столицы. Вам будут показаны самые знаковые места, которые помогут вам получить полное представление о городе и его культуре.
И как приятный бонус, вам будет предложено топовое мороженое города от бренда Bambino. Это отличная возможность насладиться лакомством и ощутить вкус местной кухни.
В целом, данное предложение позволяет вам полностью организовать ваше пребывание в столице, с учетом комфорта, удобства и разнообразных развлечений.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Апартаменты
- Экскурсия
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Аэропорт / вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии