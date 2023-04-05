Уникальное географическое расположение Астаны стало определяющим при принятии исторического решения о переносе столицы. За короткий срок город стал культурным, научным, политическим и экономическим центром страны.
Ближайшие даты:
8
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Город на стыке азиатской и европейской культур.
- Во время экскурсии вы окунетесь в историю рождения города, увидите уникальные памятники, парки, площади, архитектурные шедевры столицы. В нашей обзорной экскурсии мы прикоснемся в многовековую историю Астаны, а также получим интересные сведения о поселениях и городах, предшественниках столицы.
- Вдобавок, мы узнаем тайны и забытые легенды города, спрятанные в самом начале основания столицы. Кроме того, прогуливаясь по городу, мы посетим всемирно известные столичные здания и стройки века, а также полюбуемся на культурные шедевры и достопримечательности Астаны. Я приглашаю Вас присоединиться вот такому занимательному приключению и исследованию.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные услуги
- Входные билеты на объекты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: просп. Кабанбай Батыра 5, Столичный цирк, АстанаЗавершение: просп. Кабанбай Батыра 5, Столичный цирк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании