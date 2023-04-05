Город двух берегов - обзорная экскурсия по городу

Описание
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Ответы на вопросы
Уникальное географическое расположение Астаны стало определяющим при принятии исторического решения о переносе столицы. За короткий срок город стал культурным, научным, политическим и экономическим центром страны.
Город двух берегов - обзорная экскурсия по городу
Город двух берегов - обзорная экскурсия по городу
Город двух берегов - обзорная экскурсия по городу
Город двух берегов - обзорная экскурсия по городу
Город двух берегов - обзорная экскурсия по городу
Город двух берегов - обзорная экскурсия по городу
Ближайшие даты:
8
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Город на стыке азиатской и европейской культур.
  • Во время экскурсии вы окунетесь в историю рождения города, увидите уникальные памятники, парки, площади, архитектурные шедевры столицы. В нашей обзорной экскурсии мы прикоснемся в многовековую историю Астаны, а также получим интересные сведения о поселениях и городах, предшественниках столицы.
  • Вдобавок, мы узнаем тайны и забытые легенды города, спрятанные в самом начале основания столицы. Кроме того, прогуливаясь по городу, мы посетим всемирно известные столичные здания и стройки века, а также полюбуемся на культурные шедевры и достопримечательности Астаны. Я приглашаю Вас присоединиться вот такому занимательному приключению и исследованию.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты на объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: просп. Кабанбай Батыра 5, Столичный цирк, Астана
Завершение: просп. Кабанбай Батыра 5, Столичный цирк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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