  1. Экскурсии

Hop-on/Hop-off по центру Астаны

4.5
11 отзывов
RedBus A.
RedBus A. – Гид из Нур-Султана
Астана – молодая столица ⭐️ Казахстана, которая за два десятилетия прошла путь от провинциального города до центра культурных, спортивных и политических событий.

Все достопримечательности 🏛️ города относятся к современному периоду, тем интереснее.

В ходе обзорной экскурсии 🧭 на двухэтажном автобусе 🚌 Red Bus вы увидите главные объекты Астаны: футуристические небоскребы Нормана Фостера, театр оперы и балета «Астана Опера», мечеть Хазрет Султан, гигантский ТРЦ Mega Silk Way и другие здания.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $10 за человека

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Hop-on/Hop-off по центру Астаны
Hop-on/Hop-off по центру Астаны

Что вы увидите

  • «Жастар саябағы» (Парк влюбленных)
  • Мечеть «Нур-Астана»
  • Мечеть «Хазрет Султан»
  • Дворец мира и согласия
  • Президентский парк
  • Дом министерств
  • Центральный концертный зал «Қазақстан»
Предлагаем вашему вниманию экскурсионный маршрут на двухэтажных красных автобусах, с полуоткрытым верхом, по столице Казахстана - Астане.
Данные экскурсии 🧭 используют концепцию билетов «Hop-on/Hop-off» – т. е. пассажир может в любой момент сойти с автобуса, осмотреть достопримечательность 🏛️, совершить прогулку 👣, посетить ресторан или кафе, а затем снова сесть на экскурсионный автобус на любой из остановок и продолжить экскурсию ⛳ протяженность маршрута – более 20 километров, по пути следования экскурсионного автобуса вы сможете увидеть основные достопримечательности города Астаны, и прослушать экскурсию с помощью системы аудиогида, с возможностью выбора языка - казахского, русского, английского, китайского.
Интервал между автобусами составляет 40-50 минут, полный круг автобус совершает за 80-90 минут.
Что входит
  • наушники
  • экскурсионная карта
  • аудио гид (казахский, русский, английский, китайский языки)
Что не входит
  • еда
  • напитки
  • дополнительная развлекательная программа
Начало
🚩 Кургальджинское шоссе, д. 2а, ТРЦ "Думан"
Место завершения
🏁
Hop-on/Hop-off по центру Астаны
Hop-on/Hop-off по центру Астаны
Hop-on/Hop-off по центру Астаны
Hop-on/Hop-off по центру Астаны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
RedBus A.
RedBus A.
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11 отзывов оставили туристы

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