Предлагаем вашему вниманию экскурсионный маршрут на двухэтажных красных автобусах, с полуоткрытым верхом, по столице Казахстана - Астане.

Данные экскурсии 🧭 используют концепцию билетов «Hop-on/Hop-off» – т. е. пассажир может в любой момент сойти с автобуса, осмотреть достопримечательность 🏛️, совершить прогулку 👣, посетить ресторан или кафе, а затем снова сесть на экскурсионный автобус на любой из остановок и продолжить экскурсию ⛳ протяженность маршрута – более 20 километров, по пути следования экскурсионного автобуса вы сможете увидеть основные достопримечательности города Астаны, и прослушать экскурсию с помощью системы аудиогида, с возможностью выбора языка - казахского, русского, английского, китайского.

Интервал между автобусами составляет 40-50 минут, полный круг автобус совершает за 80-90 минут.