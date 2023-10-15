Однодневная групповая экскурсия из Астаны в Боровое

Отправиться в природный парк, найти каменного Сфинкса и слоника и пройтись по омолаживающей поляне

Описание
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Ответы на вопросы
Когда-то природа создала 14 крупных кристально чистых озёр и россыпь мелких, обрамила их причудливыми горами и хвойными лесами. Так появились эти удивительные места. Приглашаю вас познакомиться с ними, впитать их невероятную энергию.

Вы будете гулять вдоль живописных водоёмов, дышать чистейшим воздухом и угадывать фигуры необычных животных в очертаниях гор.
Однодневная групповая экскурсия из Астаны в Боровое
Однодневная групповая экскурсия из Астаны в Боровое
Однодневная групповая экскурсия из Астаны в Боровое
Однодневная групповая экскурсия из Астаны в Боровое
Однодневная групповая экскурсия из Астаны в Боровое
Однодневная групповая экскурсия из Астаны в Боровое
Однодневная групповая экскурсия из Астаны в Боровое
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Болектау. Именно отсюда мы начнём знакомство с национальным парком. С высоты 147 метров над уровнем моря нам откроются красочные виды на окрестности. Можно устроить небольшую фотосессию с ярким природным фотофоном. Расскажу вам историю Казахского ханства и множество легенд, связанных с этими краями.

Озеро Боровое и скала Жумбактас. Это одно из самых больших озёр в нацпарке. Знаменитая скала разделяет водоём на две части. Кто-то видит в очертаниях Жумбактаса загадочного юношу, а кто-то — каменного Сфинкса, горделиво воцарившегося посреди водной глади. А что увидите вы?

Гора Окжетпес. Скала возвышается на 300 метров над уровнем моря. Местные жители любовно называют её слоником. Я объясню, откуда она получила такое ласковое прозвище.

Поляна Абылай Хана. Ещё одно завораживающее место, полное легенд. Здесь находится трон, выполненный из натурального гранита. А прогулка в этих краях, по местным преданиям, оздоравливает и омолаживает. Обязательно проверим на себе!

Мараловое хозяйство. После мы отправимся к пятнистым оленям, привезённым в Боровое из Восточного Казахстана. Вы пообщаетесь с милыми животными, правда, на расстоянии не менее 1–2 метров. А я тем временем расскажу про пантолечение, которое здесь проводят.

Иманаевский родник. Он берёт начало на вершине гор Кокшетау и широкими порогами спускается к озеру, а весной даже напоминает водопад. Вода в нём очень чистая и считается целебной. Прогуляемся вдоль родника и зарядимся его природной энергией.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены комфортабельный трансфер, услуги гида, горячий обед, экосборы, билеты в мараловое хозяйство, развлекательная программа и подарки
  • Рекомендую взять с собой перекус в дорогу, деньги на личные расходы, надеть удобную нескользкую обувь
  • Сбор группы в 7:30, выезд из Астаны в 8:00, прибытие обратно в 21:00

в субботу и воскресенье в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у бизнес-центра «Фаворит»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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