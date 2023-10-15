Когда-то природа создала 14 крупных кристально чистых озёр и россыпь мелких, обрамила их причудливыми горами и хвойными лесами. Так появились эти удивительные места. Приглашаю вас познакомиться с ними, впитать их невероятную энергию. Вы будете гулять вдоль живописных водоёмов, дышать чистейшим воздухом и угадывать фигуры необычных животных в очертаниях гор.

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Описание

Что вас ожидает

Гора Болектау. Именно отсюда мы начнём знакомство с национальным парком. С высоты 147 метров над уровнем моря нам откроются красочные виды на окрестности. Можно устроить небольшую фотосессию с ярким природным фотофоном. Расскажу вам историю Казахского ханства и множество легенд, связанных с этими краями.

Озеро Боровое и скала Жумбактас. Это одно из самых больших озёр в нацпарке. Знаменитая скала разделяет водоём на две части. Кто-то видит в очертаниях Жумбактаса загадочного юношу, а кто-то — каменного Сфинкса, горделиво воцарившегося посреди водной глади. А что увидите вы?

Гора Окжетпес. Скала возвышается на 300 метров над уровнем моря. Местные жители любовно называют её слоником. Я объясню, откуда она получила такое ласковое прозвище.

Поляна Абылай Хана. Ещё одно завораживающее место, полное легенд. Здесь находится трон, выполненный из натурального гранита. А прогулка в этих краях, по местным преданиям, оздоравливает и омолаживает. Обязательно проверим на себе!

Мараловое хозяйство. После мы отправимся к пятнистым оленям, привезённым в Боровое из Восточного Казахстана. Вы пообщаетесь с милыми животными, правда, на расстоянии не менее 1–2 метров. А я тем временем расскажу про пантолечение, которое здесь проводят.

Иманаевский родник. Он берёт начало на вершине гор Кокшетау и широкими порогами спускается к озеру, а весной даже напоминает водопад. Вода в нём очень чистая и считается целебной. Прогуляемся вдоль родника и зарядимся его природной энергией.

Организационные детали