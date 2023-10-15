Отправиться в природный парк, найти каменного Сфинкса и слоника и пройтись по омолаживающей поляне
Вы будете гулять вдоль живописных водоёмов, дышать чистейшим воздухом и угадывать фигуры необычных животных в очертаниях гор.
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Описание
Что вас ожидает
Гора Болектау. Именно отсюда мы начнём знакомство с национальным парком. С высоты 147 метров над уровнем моря нам откроются красочные виды на окрестности. Можно устроить небольшую фотосессию с ярким природным фотофоном. Расскажу вам историю Казахского ханства и множество легенд, связанных с этими краями.
Озеро Боровое и скала Жумбактас. Это одно из самых больших озёр в нацпарке. Знаменитая скала разделяет водоём на две части. Кто-то видит в очертаниях Жумбактаса загадочного юношу, а кто-то — каменного Сфинкса, горделиво воцарившегося посреди водной глади. А что увидите вы?
Гора Окжетпес. Скала возвышается на 300 метров над уровнем моря. Местные жители любовно называют её слоником. Я объясню, откуда она получила такое ласковое прозвище.
Поляна Абылай Хана. Ещё одно завораживающее место, полное легенд. Здесь находится трон, выполненный из натурального гранита. А прогулка в этих краях, по местным преданиям, оздоравливает и омолаживает. Обязательно проверим на себе!
Мараловое хозяйство. После мы отправимся к пятнистым оленям, привезённым в Боровое из Восточного Казахстана. Вы пообщаетесь с милыми животными, правда, на расстоянии не менее 1–2 метров. А я тем временем расскажу про пантолечение, которое здесь проводят.
Иманаевский родник. Он берёт начало на вершине гор Кокшетау и широкими порогами спускается к озеру, а весной даже напоминает водопад. Вода в нём очень чистая и считается целебной. Прогуляемся вдоль родника и зарядимся его природной энергией.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены комфортабельный трансфер, услуги гида, горячий обед, экосборы, билеты в мараловое хозяйство, развлекательная программа и подарки
- Рекомендую взять с собой перекус в дорогу, деньги на личные расходы, надеть удобную нескользкую обувь
- Сбор группы в 7:30, выезд из Астаны в 8:00, прибытие обратно в 21:00
в субботу и воскресенье в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у бизнес-центра «Фаворит»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 07:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.