В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан

Искупаться в горячих источниках, зарядиться энергией на священной поляне и увидеть подводный лес

Запорошенные снегом вершины, лазурные горные озёра, густые хвойные леса и инопланетные каньоны, напоминающие то Дикий Запад, то поверхность Луны, — мы перечисляем не случайные живописные объекты.

Это всё Казахстан! Отправляемся в край жаркого солнца, чтобы прогуляться по футуристической Астане, насладиться целебных воздухом и увидеть страну с высоты: прокатившись на колесе обозрения, забравшись на 25 этаж монумента «Байтерек» и поднявшись на гору Болектау.
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
В объятиях гор и лазури озёр: путешествие в Казахстан
Ближайшие даты:
2
июн
8
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа тура может быть изменена из-за плохих погодных условий.

В туре возможно участие с детьми.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Астаны, не позднее 18:00
Завершение: Алма-Ата, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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