Летим в Балхаш

Как добраться до Балхаша на самолёте

В Балхаше 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Balhash» вам не избежать

Список аэропортов Балхаша

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Самые дешёвые билеты в Балхаш из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 6211ч 30м
13.10.2020из 🇰🇿Алматы2 5201ч 25м
14.10.2020из 🇰🇿Караганды7 36117ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Москвы43 51352ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Омска120 21234ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Балхаша, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы и Нур-Султан (Астана)

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону