Как добраться до Балхаша на самолёте
В Балхаше 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Balhash» вам не избежать
Список аэропортов Балхаша
- Балхаш BXHBalhash
Самые дешёвые билеты в Балхаш из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 621
|1ч 30м
|13.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|2 520
|1ч 25м
|14.10.2020
|из 🇰🇿Караганды
|7 361
|17ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|43 513
|52ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|120 212
|34ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Балхаша
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Балхаша, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы и Нур-Султан (Астана)
- 16.10.202018.10.2020
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