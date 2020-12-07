Летим в Караганду

Как добраться до Караганды на самолёте

В Караганде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Karaganda Airport» вам не избежать

Список аэропортов Караганды

  1. Сары-Арка KGF
    Karaganda Airport

Самые дешёвые билеты в Караганду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.12.2020из 🇰🇿Алматы1 1171ч 30м
10.12.2020из 🇰🇿Шымкента1 3041ч 40м
28.11.2020из 🇰🇿Павлодара3 24317ч 20м (⇵1)
04.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)3 93625ч 55м (⇵1)
02.12.2020из 🇰🇿Атырау3 94419ч 15м (⇵1)
24.10.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска3 9511ч 10м
04.11.2020из 🇰🇿Актау4 60720ч 30м (⇵1)
25.11.2020из 🇰🇿Кызылорды4 8518ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇰🇿Семипалатинска5 23724ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇰🇿Актюбинска6 16623ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇰🇿Костаная6 20020ч 40м (⇵1)
15.06.2021из 🇷🇺Новосибирска6 5251ч 50м
10.12.2020из 🇰🇿Жезказгана6 75545ч (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇿Тараза7 25433ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇿Петропавловска7 5659ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇿Балхаша9 25829ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇿Уральска9 78343ч 10м (⇵2)
02.04.2021из 🇷🇺Москвы14 53966ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула15 30920ч 30м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Омска15 39758ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга15 83642ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Антальи16 58643ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Тюмени16 77729ч 10м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка17 41449ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга17 41418ч 35м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Сургута17 43731ч 25м (⇵2)
07.11.2020из 🇫🇷Лиона17 61820ч 5м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Казани17 81428ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇧🇾Минска18 47546ч 20м (⇵1)
10.01.2021из 🇷🇺Абакана19 34713ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Мюнхена19 47628ч 5м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Уфы19 52328ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇺🇿Ташкента20 65531ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Анкары21 05444ч 35м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Оренбурга21 50638ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇺🇦Киева21 76632ч 15м (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Челябинска21 90544ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇪Тбилиси22 37062ч 10м (⇵2)
25.11.2020из 🇰🇬Бишкека22 82343ч 40м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Краснодара24 86438ч 45м (⇵2)
03.11.2020из 🇩🇪Ганновера36 52537ч 55м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇦Ивано-Франковска40 29216ч (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Гамбурга42 24343ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇷Афин45 85143ч 55м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Самары51 13144ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Владивостока54 77535ч 45м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Калининграда56 94622ч 45м (⇵2)
16.02.2021из 🇺🇸Нью-Йорка73 05734ч 10м (⇵2)
15.10.2020из Сеула74 61242ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Караганды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Шымкент, Дубай и Стамбул

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону