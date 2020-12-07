Как добраться до Караганды на самолёте
В Караганде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Karaganda Airport» вам не избежать
Список аэропортов Караганды
- Сары-Арка KGFKaraganda Airport
Самые дешёвые билеты в Караганду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 117
|1ч 30м
|10.12.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|1 304
|1ч 40м
|28.11.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|3 243
|17ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|3 936
|25ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇰🇿Атырау
|3 944
|19ч 15м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|3 951
|1ч 10м
|04.11.2020
|из 🇰🇿Актау
|4 607
|20ч 30м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|4 851
|8ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|5 237
|24ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|6 166
|23ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇰🇿Костаная
|6 200
|20ч 40м (⇵1)
|15.06.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|6 525
|1ч 50м
|10.12.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|6 755
|45ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|7 254
|33ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Петропавловска
|7 565
|9ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Балхаша
|9 258
|29ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Уральска
|9 783
|43ч 10м (⇵2)
|02.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|14 539
|66ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|15 309
|20ч 30м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|15 397
|58ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|15 836
|42ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|16 586
|43ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|16 777
|29ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|17 414
|49ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|17 414
|18ч 35м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|17 437
|31ч 25м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|17 618
|20ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|17 814
|28ч 15м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|18 475
|46ч 20м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Абакана
|19 347
|13ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|19 476
|28ч 5м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|19 523
|28ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|20 655
|31ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|21 054
|44ч 35м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|21 506
|38ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|21 766
|32ч 15м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|21 905
|44ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|22 370
|62ч 10м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|22 823
|43ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|24 864
|38ч 45м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|36 525
|37ч 55м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|40 292
|16ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|42 243
|43ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|45 851
|43ч 55м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|51 131
|44ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|54 775
|35ч 45м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|56 946
|22ч 45м (⇵2)
|16.02.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|73 057
|34ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из Сеула
|74 612
|42ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Караганды
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Караганды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Шымкент, Дубай и Стамбул
- 04.06.202121.06.2021
- 22.10.202031.10.2020
- 03.11.202007.11.2020
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