Как добраться до Костаная на самолёте
В Костанае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kostanay Airport» вам не избежать
Список аэропортов Костаная
- Наримановка KSNKostanay Airport
Самые дешёвые билеты в Костанай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 116
|1ч 10м
|30.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|1 496
|2ч
|16.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 871
|2ч 20м
|04.11.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|3 992
|17ч 30м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|4 077
|23ч 10м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|4 349
|18ч (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇰🇿Актау
|4 450
|24ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|4 516
|14ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|5 247
|49ч 55м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇰🇿Караганды
|5 427
|23ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|6 032
|42ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|6 565
|15ч 35м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|7 366
|22ч (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|8 401
|23ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇰🇿Уральска
|10 432
|21ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|12 292
|45ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|16 811
|34ч 15м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|16 984
|16ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|17 228
|20ч 10м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|17 447
|15ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|21 563
|21ч 20м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|22 015
|37ч 5м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|22 273
|32ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|23 056
|22ч 45м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|23 289
|51ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|23 591
|24ч 15м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|23 920
|25ч (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|24 953
|25ч 45м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|25 590
|25ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 841
|31ч 55м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|26 138
|12ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|26 302
|24ч 30м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|27 086
|35ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|28 199
|24ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|32 794
|50ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|36 648
|27ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из Сеула
|36 657
|24ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|48 769
|26ч 10м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|49 468
|16ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|51 146
|34ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|58 533
|38ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|72 960
|57ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|220 174
|42ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|228 873
|35ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Костаная
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Костаная, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Шымкент, Дубай и Стамбул
- 18.11.202020.11.2020
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