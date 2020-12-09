Летим в Костанай

Как добраться до Костаная на самолёте

В Костанае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kostanay Airport» вам не избежать

Список аэропортов Костаная

  1. Наримановка KSN
    Kostanay Airport

Самые дешёвые билеты в Костанай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 1161ч 10м
30.10.2020из 🇰🇿Шымкента1 496
16.11.2020из 🇰🇿Алматы1 8712ч 20м
04.11.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска3 99217ч 30м (⇵1)
28.11.2020из 🇰🇿Актюбинска4 07723ч 10м (⇵1)
16.11.2020из 🇰🇿Атырау4 34918ч (⇵1)
21.12.2020из 🇰🇿Актау4 45024ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇰🇿Тараза4 51614ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Жезказгана5 24749ч 55м (⇵1)
27.12.2020из 🇰🇿Караганды5 42723ч 5м (⇵1)
08.11.2020из 🇰🇿Кызылорды6 03242ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇿Семипалатинска6 56515ч 35м (⇵1)
28.10.2020из 🇰🇿Павлодара7 36622ч (⇵1)
04.11.2020из 🇰🇿Кокшетау8 40123ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇰🇿Уральска10 43221ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Новосибирска12 29245ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇧🇾Минска16 81134ч 15м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы16 98416ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇦Киева17 22820ч 10м (⇵2)
27.12.2020из 🇹🇷Стамбула17 44715ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇨🇿Праги21 56321ч 20м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Казани22 01537ч 5м (⇵2)
16.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива22 27332ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇪Берлина23 05622ч 45м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇦Одессы23 28951ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа23 59124ч 15м (⇵2)
05.12.2020из 🇩🇪Мюнхена23 92025ч (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Челябинска24 95325ч 45м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга25 59025ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга25 84131ч 55м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Ижевска26 13812ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Гамбурга26 30224ч 30м (⇵2)
28.12.2020из 🇷🇺Краснодара27 08635ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне28 19924ч (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Красноярска32 79450ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга36 64827ч 20м (⇵2)
16.11.2020из Сеула36 65724ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Уфы48 76926ч 10м (⇵2)
16.11.2020из 🇪🇸Барселоны49 46816ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону51 14634ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇿Ташкента58 53338ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Оренбурга72 96057ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Сургута220 17442ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Тюмени228 87335ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Костаная, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Шымкент, Дубай и Стамбул

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