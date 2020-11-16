Как добраться до Кызылорды на самолёте
В Кызылорде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kzyl-Orda Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кызылорды
- Кзылорда KZOKzyl-Orda Airport
Самые дешёвые билеты в Кызылорду из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|1 296
|1ч 45м
|16.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 307
|1ч 35м
|08.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 877
|1ч 55м
|20.11.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|3 570
|24ч 40м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|4 035
|22ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|4 059
|48ч 40м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|4 392
|24ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|4 598
|18ч 50м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇰🇿Актау
|4 606
|27ч 50м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|4 763
|24ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Костаная
|4 804
|12ч 40м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Петропавловска
|4 931
|26ч 25м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Караганды
|5 057
|11ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|5 570
|22ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|7 536
|23ч 50м (⇵1)
|16.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|9 567
|21ч 55м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|10 155
|34ч 35м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 933
|45ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|13 969
|10ч (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|14 448
|54ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|16 177
|38ч 30м (⇵2)
|19.02.2021
|из 🇱🇻Риги
|16 230
|57ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|16 311
|40ч 45м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|16 928
|26ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|17 515
|24ч 30м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|17 639
|24ч 10м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|17 853
|35ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|21 949
|41ч 20м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|22 331
|25ч (⇵2)
|01.12.2020
|из Ялты
|24 278
|33ч 50м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|25 559
|26ч 45м (⇵2)
|23.11.2020
|из Сеула
|35 565
|30ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|48 578
|35ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из Кванджу
|49 254
|43ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|71 393
|39ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|71 779
|55ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|72 706
|33ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кызылорды
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кызылорды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Атырау, Киев и Стамбул
- 19.10.202027.10.2020
- 13.10.202016.10.2020
- 06.11.202013.11.2020
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