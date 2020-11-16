Летим в Кызылорду

Как добраться до Кызылорды на самолёте

В Кызылорде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kzyl-Orda Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кызылорды

  1. Кзылорда KZO
    Kzyl-Orda Airport

Самые дешёвые билеты в Кызылорду из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.11.2020из 🇰🇿Атырау1 2961ч 45м
16.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 3071ч 35м
08.11.2020из 🇰🇿Алматы1 8771ч 55м
20.11.2020из 🇰🇿Шымкента3 57024ч 40м (⇵1)
16.12.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска4 03522ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇰🇿Павлодара4 05948ч 40м (⇵1)
19.11.2020из 🇰🇿Актюбинска4 39224ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇰🇿Жезказгана4 59818ч 50м (⇵1)
22.11.2020из 🇰🇿Актау4 60627ч 50м (⇵1)
19.11.2020из 🇰🇿Семипалатинска4 76324ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Костаная4 80412ч 40м (⇵1)
22.10.2020из 🇰🇿Петропавловска4 93126ч 25м (⇵1)
04.11.2020из 🇰🇿Караганды5 05711ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Тараза5 57022ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇰🇿Кокшетау7 53623ч 50м (⇵1)
16.02.2021из 🇷🇺Москвы9 56721ч 55м (⇵1)
15.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга10 15534ч 35м (⇵2)
15.02.2021из 🇷🇺Новосибирска10 93345ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇹🇷Стамбула13 96910ч (⇵1)
15.02.2021из 🇷🇺Улан-Удэ14 44854ч 5м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Казани16 17738ч 30м (⇵2)
19.02.2021из 🇱🇻Риги16 23057ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска16 31140ч 45м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Мурманска16 92826ч 30м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇦Киева17 51524ч 30м (⇵2)
05.12.2020из 🇺🇿Ташкента17 63924ч 10м (⇵1)
28.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга17 85335ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Самары21 94941ч 20м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇺Оренбурга22 33125ч (⇵2)
01.12.2020из Ялты24 27833ч 50м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону25 55926ч 45м (⇵2)
23.11.2020из Сеула35 56530ч 25м (⇵1)
23.10.2020из 🇵🇹Лиссабона48 57835ч 40м (⇵2)
01.11.2020из Кванджу49 25443ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Уфы71 39339ч (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Тюмени71 77955ч (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Челябинска72 70633ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кызылорды, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Атырау, Киев и Стамбул

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кызылорды