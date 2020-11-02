Как добраться до Петропавловска на самолёте
В Петропавловске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Petropavlovsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Петропавловска
- Петропавловск PPKPetropavlovsk Airport
Самые дешёвые билеты в Петропавловск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 875
|1ч 10м
|30.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|3 475
|19ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|3 636
|27ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Костаная
|3 691
|39ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|4 330
|3ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|4 466
|4ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|5 759
|49ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇰🇿Караганды
|6 899
|13ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|7 551
|15ч (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|9 403
|37ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|10 970
|40ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Уральска
|11 490
|42ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|11 655
|23ч (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 785
|19ч 50м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|20 851
|29ч 35м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Абакана
|21 367
|25ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|21 710
|11ч 15м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|25 192
|32ч 45м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|28 248
|26ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|31 927
|20ч 10м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|43 671
|29ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|59 594
|20ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|73 193
|55ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|90 226
|52ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|96 271
|27ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|118 351
|27ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|173 827
|50ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|236 389
|50ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Петропавловска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Петропавловска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Шымкент, Стамбул и Москва
- 05.11.202009.11.2020
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