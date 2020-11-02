Летим в Петропавловск

Как добраться до Петропавловска на самолёте

В Петропавловске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Petropavlovsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Петропавловска

  1. Петропавловск PPK
    Petropavlovsk Airport

Самые дешёвые билеты в Петропавловск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 8751ч 10м
30.12.2020из 🇰🇿Алматы3 47519ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇰🇿Шымкента3 63627ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Костаная3 69139ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇰🇿Кызылорды4 3303ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇰🇿Жезказгана4 4664ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Тараза5 75949ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇰🇿Караганды6 89913ч (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇿Актюбинска7 55115ч (⇵1)
05.11.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска9 40337ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇰🇿Павлодара10 97040ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇿Уральска11 49042ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Новосибирска11 65523ч (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Москвы17 78519ч 50м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга20 85129ч 35м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Абакана21 36725ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Стамбула21 71011ч 15м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Воронежа25 19232ч 45м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇺Тюмени28 24826ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Волгограда31 92720ч 10м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Краснодара43 67129ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Калининграда59 59420ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Омска73 19355ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Сургута90 22652ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга96 27127ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Кургана118 35127ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Барнаула173 82750ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Красноярска236 38950ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Петропавловска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Анталья, Шымкент, Стамбул и Москва

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