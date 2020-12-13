Летим в Семипалатинск

Как добраться до Семипалатинска на самолёте

В Семипалатинске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Semipalatinsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Семипалатинска

  1. Семипалатинск PLX
    Semipalatinsk Airport

Самые дешёвые билеты в Семипалатинск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.12.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска71940м
02.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 1161ч 20м
05.12.2020из 🇰🇿Алматы1 1171ч 35м
01.11.2020из 🇰🇿Урджара1 7961ч 20м
21.11.2020из 🇰🇿Шымкента4 4304ч 50м (⇵1)
27.11.2020из 🇰🇿Кызылорды5 05922ч 25м (⇵1)
16.12.2020из 🇰🇿Караганды5 23722ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇰🇿Тараза5 80622ч 25м (⇵1)
14.12.2020из 🇰🇿Актау5 90110ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇰🇿Балхаша6 1713ч 20м (⇵1)
10.12.2020из 🇰🇿Атырау6 86638ч 55м (⇵2)
05.11.2020из 🇰🇿Актюбинска7 60922ч 35м (⇵1)
29.10.2020из 🇰🇿Уральска8 36728ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇰🇿Талд-Кургана9 31520ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Павлодара10 59516ч 20м (⇵1)
08.02.2021из 🇷🇺Новосибирска12 76924ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Москвы17 99534ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга18 10534ч 5м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга20 73935ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Перми21 71343ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Челябинска22 82343ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇦Киева23 58830ч 30м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇺Красноярска37 86424ч 45м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇿Ташкента72 97032ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Краснодара119 20542ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Калининграда199 47523ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Семипалатинска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Шымкент, Дубай, Атырау и Стамбул

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