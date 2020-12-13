Как добраться до Семипалатинска на самолёте
В Семипалатинске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Semipalatinsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Семипалатинска
- Семипалатинск PLXSemipalatinsk Airport
Самые дешёвые билеты в Семипалатинск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|719
|40м
|02.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 116
|1ч 20м
|05.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 117
|1ч 35м
|01.11.2020
|из 🇰🇿Урджара
|1 796
|1ч 20м
|21.11.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|4 430
|4ч 50м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|5 059
|22ч 25м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇰🇿Караганды
|5 237
|22ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇰🇿Тараза
|5 806
|22ч 25м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇰🇿Актау
|5 901
|10ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Балхаша
|6 171
|3ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇰🇿Атырау
|6 866
|38ч 55м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|7 609
|22ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇰🇿Уральска
|8 367
|28ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Талд-Кургана
|9 315
|20ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|10 595
|16ч 20м (⇵1)
|08.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|12 769
|24ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 995
|34ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|18 105
|34ч 5м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|20 739
|35ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|21 713
|43ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|22 823
|43ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|23 588
|30ч 30м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|37 864
|24ч 45м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|72 970
|32ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|119 205
|42ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|199 475
|23ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Семипалатинска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Семипалатинска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Шымкент, Дубай, Атырау и Стамбул
- 12.12.202016.12.2020
- 20.11.202024.11.2020
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