Как добраться до Талд-Кургана на самолёте
В Талдах-Кургане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Taldy-Kurgan» вам не избежать
Список аэропортов Талд-Кургана
- Талды-Курган TDKTaldy-Kurgan
Самые дешёвые билеты в Талды-Курган из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|5 141
|1ч 35м
|25.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|6 833
|4ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|7 274
|4ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|7 748
|47ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|8 179
|23ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|9 031
|25ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Актау
|12 552
|37ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Караганды
|12 984
|15ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|20 844
|10ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|21 926
|40ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|25 873
|14ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|29 537
|15ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|79 238
|51ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Талд-Кургана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Талд-Кургана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нур-Султан (Астана) и Сеул
- 16.10.202019.10.2020
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