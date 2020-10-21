Летим в Талды-Курган

Как добраться до Талд-Кургана на самолёте

В Талдах-Кургане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Taldy-Kurgan» вам не избежать

Список аэропортов Талд-Кургана

  1. Талды-Курган TDK
    Taldy-Kurgan

Самые дешёвые билеты в Талды-Курган из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)5 1411ч 35м
25.12.2020из 🇰🇿Алматы6 8334ч 25м (⇵1)
02.12.2020из 🇰🇿Шымкента7 2744ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска7 74847ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇰🇿Тараза8 17923ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇰🇿Семипалатинска9 03125ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇰🇿Актау12 55237ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇿Караганды12 98415ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇾Минска20 84410ч (⇵1)
16.10.2020из 🇰🇿Кызылорды21 92640ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇵🇱Варшавы25 87314ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга29 53715ч 20м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Барнаула79 23851ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Талд-Кургана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нур-Султан (Астана) и Сеул

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону