Всё о Талдыкоргане

Полезная информация о Талдыкоргане

Что нужно знать о Талдыкоргане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Талдыкоргане
09:0127
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаТалдыкорган
По-английскиTaldykorgan
Столица регионаТалдыкорган является столицей региона
Население города116 558 чел.
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота596 м. от уровня моря

Где находится Талдыкорган на карте