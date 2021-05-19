Полезная информация о Талдыкоргане
Что нужно знать о Талдыкоргане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Талдыкоргане
09:0127
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Талдыкорган
|По-английски
|Taldykorgan
|Столица региона
|Талдыкорган является столицей региона
|Население города
|116 558 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|596 м. от уровня моря