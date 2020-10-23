Как добраться до Тараза на самолёте
В Таразе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jambyl Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тараза
- Тараз DMBJambyl Airport
Самые дешёвые билеты в Тараз из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|1 364
|3ч
|01.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 780
|1ч
|13.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|2 439
|1ч 40м
|27.11.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|3 707
|54ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|4 273
|6ч 5м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|4 504
|24ч 40м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇰🇿Актау
|4 605
|11ч 55м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇰🇿Петропавловска
|4 609
|27ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Костаная
|4 811
|37ч 50м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇰🇿Атырау
|4 818
|43ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Караганды
|5 211
|19ч 45м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|5 310
|24ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|5 793
|25ч 55м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|7 615
|21ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Талд-Кургана
|8 034
|22ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|8 293
|22ч 40м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇰🇿Уральска
|9 542
|52ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|10 240
|18ч 15м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|10 556
|20ч 55м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 737
|5ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|14 387
|15ч 15м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|16 692
|32ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|20 154
|42ч 5м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|20 674
|26ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|20 686
|11ч 50м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|21 494
|13ч 20м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|23 016
|42ч 45м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|26 466
|34ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|46 749
|32ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|55 962
|29ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|72 215
|34ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|78 061
|51ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|225 969
|26ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тараза
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тараза, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Кызылорда
- 14.10.202015.10.2020
- 06.11.202003.12.2020
- 25.11.202028.11.2020
- 30.12.202011.01.2021
- 04.12.202006.12.2020
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