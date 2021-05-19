Всё о Туркестане

Полезная информация о Туркестане

Что нужно знать о Туркестане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Туркестане
09:0203
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаТуркестан
По-английскиTurkestan
Столица регионаТуркестан является столицей региона
Население города97 360 чел.
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота214 м. от уровня моря

Где находится Туркестан на карте