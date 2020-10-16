Как добраться до Ушарала на самолёте
В Ушарале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Usharal» вам не избежать
Список аэропортов Ушарала
- Ушарал USJUsharal
Самые дешёвые билеты в Ушарал из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути
|16.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 796
|1ч
|17.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|2 870
|1ч 30м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ушарала
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ушарала, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы и Нур-Султан (Астана)
- 18.10.202020.10.2020
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