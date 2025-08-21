В заповедные земли Алтая: отдых в горах Восточного Казахстана (всё включено)
Поселиться в доме с баней, пройти хайк-маршрут у Маркаколя и полюбоваться пламенем Киин-Кериша
Начало: Усть-Каменогорск, точное место по договорённости, ...
15 июн в 05:00
16 июн в 05:00
61 000 ₽ за человека
Наедине с Горным Алтаем: индивидуальный отдых в доме с баней в формате «всё включено»
Насладиться заповедной природой, почувствовать себя отшельником и ни о чём не беспокоиться
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$1496 за человека
Рыбалка в горах казахстанского Алтая в камерной группе (всё включено)
Отправиться за хариусом с опытным рыбаком, напариться в бане и увидеть, как в глубинке живут кержаки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
2 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$1435 за человека
