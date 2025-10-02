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1 чел. По популярности На машине 4 дня Рыбалка в горах казахстанского Алтая в камерной группе (всё включено) Отправиться за хариусом с опытным рыбаком, напариться в бане и увидеть, как в глубинке живут кержаки Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест... «Утром отправимся из Усть-Каменогорска в сторону гор» $1435 за человека На машине 5 дней В деревню, в глушь, в Катон-Карагай: персональная поездка в горы Алтая Отдохнуть в доме с баней, порыбачить и покататься верхом, проникнуться атмосферой казахской глубинки Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест... «Безмятежная жизнь в единении с природой, простые блюда из натуральных продуктов и особенное ощущение свободы от планов, графиков, отчётов — в горах казахстанского Алтая время словно замедлилось, а местные никуда не спешат» $1016 за человека На машине 3 дня В заповедные земли Алтая: отдых в горах Восточного Казахстана (всё включено) Поселиться в доме с баней, пройти хайк-маршрут у Маркаколя и полюбоваться пламенем Киин-Кериша Начало: Усть-Каменогорск, точное место по договорённости, ... «Размещение в простом, но комфортном деревенском доме в горах (комнаты на 3-4 гостя)» 61 000 ₽ за человека Все туры Усть-Каменогорска

Ответы на вопросы от путешественников по Усть-Каменогорску в категории «Горы»

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