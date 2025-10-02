Рыбалка в горах казахстанского Алтая в камерной группе (всё включено)
Отправиться за хариусом с опытным рыбаком, напариться в бане и увидеть, как в глубинке живут кержаки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
«Утром отправимся из Усть-Каменогорска в сторону гор»
2 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$1435 за человека
В деревню, в глушь, в Катон-Карагай: персональная поездка в горы Алтая
Отдохнуть в доме с баней, порыбачить и покататься верхом, проникнуться атмосферой казахской глубинки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
«Безмятежная жизнь в единении с природой, простые блюда из натуральных продуктов и особенное ощущение свободы от планов, графиков, отчётов — в горах казахстанского Алтая время словно замедлилось, а местные никуда не спешат»
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
$1016 за человека
В заповедные земли Алтая: отдых в горах Восточного Казахстана (всё включено)
Поселиться в доме с баней, пройти хайк-маршрут у Маркаколя и полюбоваться пламенем Киин-Кериша
Начало: Усть-Каменогорск, точное место по договорённости, ...
«Размещение в простом, но комфортном деревенском доме в горах (комнаты на 3-4 гостя)»
15 июн в 05:00
16 июн в 05:00
61 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Усть-Каменогорску в категории «Горы»
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