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На машине 5 дней В деревню, в глушь, в Катон-Карагай: персональная поездка в горы Алтая Отдохнуть в доме с баней, порыбачить и покататься верхом, проникнуться атмосферой казахской глубинки Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест... «Безмятежная жизнь в единении с природой, простые блюда из натуральных продуктов и особенное ощущение свободы от планов, графиков, отчётов — в горах казахстанского Алтая время словно замедлилось, а местные никуда не спешат» $1016 за человека На машине 4 дня В гости к кержакам: перезагрузка на плато Катон-Карагай в мини-группе (всё включено) Отдохнуть на Алтае вдали от цивилизации, сходить в баню по традициям старообрядцев и порыбачить Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест... «Дом расположен в живописном месте с панорамным видом на реку и ближайшее поселение на другом берегу» $1145 за человека На машине 3 дня В заповедные земли Алтая: отдых в горах Восточного Казахстана (всё включено) Поселиться в доме с баней, пройти хайк-маршрут у Маркаколя и полюбоваться пламенем Киин-Кериша Начало: Усть-Каменогорск, точное место по договорённости, ... «Мы приглашаем вас проникнуться красотой нетронутой природы, напитаться силой гор и умиротворяющей атмосферой вдали от цивилизации» 61 000 ₽ за человека Все туры Усть-Каменогорска

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