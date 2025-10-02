Рыбалка в горах казахстанского Алтая в камерной группе (всё включено)
Отправиться за хариусом с опытным рыбаком, напариться в бане и увидеть, как в глубинке живут кержаки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
«2-местное размещение в гостевых домах и охотничьих избушках в местах рыбалки»
2 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$1435 за человека
В деревню, в глушь, в Катон-Карагай: персональная поездка в горы Алтая
Отдохнуть в доме с баней, порыбачить и покататься верхом, проникнуться атмосферой казахской глубинки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
$1016 за человека
В гости к кержакам: перезагрузка на плато Катон-Карагай в мини-группе (всё включено)
Отдохнуть на Алтае вдали от цивилизации, сходить в баню по традициям старообрядцев и порыбачить
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
13 авг в 08:00
12 ноя в 08:00
$1145 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Усть-Каменогорску в категории «Рыбалка»
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