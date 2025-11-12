Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Усть-Каменогорске, цены от $1145. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
В гости к кержакам: перезагрузка на плато Катон-Карагай в мини-группе (всё включено)
На машине
4 дня
В гости к кержакам: перезагрузка на плато Катон-Карагай в мини-группе (всё включено)
Отдохнуть на Алтае вдали от цивилизации, сходить в баню по традициям старообрядцев и порыбачить
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
12 ноя в 08:00
$1145 за человека
Рыбалка в горах казахстанского Алтая в камерной группе (всё включено)
На машине
4 дня
Рыбалка в горах казахстанского Алтая в камерной группе (всё включено)
Отправиться за хариусом с опытным рыбаком, напариться в бане и увидеть, как в глубинке живут кержаки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
23 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
$1435 за человека
Индивидуальный автотур по Восточному Казахстану с треккингами. Всё включено
На машине
3 дня
Индивидуальный автотур по Восточному Казахстану с треккингами. Всё включено
Насладиться заповедной природой и фантастическими видами и попариться в баньке
Начало: Усть-Каменогорск (Оскемен), 5:00
21 окт в 05:00
29 окт в 05:00
27 000 ₽ за человека

