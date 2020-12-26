Летим в Жезказган

Как добраться до Жезказгана на самолёте

В Жезказгане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zhezhazgan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Жезказгана

  1. Жезказган DZN
    Zhezhazgan Airport

Самые дешёвые билеты в Жезказган из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)1 8621ч 10м
14.11.2020из 🇰🇿Алматы3 4154ч 50м (⇵1)
26.12.2020из 🇰🇿Шымкента3 4194ч 50м (⇵1)
03.11.2020из 🇰🇿Костаная3 90654ч 10м (⇵1)
26.10.2020из 🇰🇿Актюбинска5 14425ч (⇵1)
19.11.2020из 🇰🇿Семипалатинска5 332 (⇵1)
19.10.2020из 🇰🇿Тараза5 34823ч 25м (⇵1)
01.01.2021из 🇰🇿Караганды6 67520ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇰🇿Кызылорды7 80143ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска9 6804ч 55м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Москвы16 94538ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска18 05047ч 20м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Самары39 97932ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Жезказгана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Дубай, Стамбул, Караганда и Нур-Султан (Астана)

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