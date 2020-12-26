Как добраться до Жезказгана на самолёте
В Жезказгане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Zhezhazgan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Жезказгана
- Жезказган DZNZhezhazgan Airport
Самые дешёвые билеты в Жезказган из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|1 862
|1ч 10м
|14.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|3 415
|4ч 50м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|3 419
|4ч 50м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇰🇿Костаная
|3 906
|54ч 10м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|5 144
|25ч (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|5 332
|7ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|5 348
|23ч 25м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇰🇿Караганды
|6 675
|20ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|7 801
|43ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|9 680
|4ч 55м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|16 945
|38ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|18 050
|47ч 20м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|39 979
|32ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Жезказгана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Жезказгана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Дубай, Стамбул, Караганда и Нур-Султан (Астана)
- 18.10.202027.10.2020
- 18.10.202020.10.2020
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