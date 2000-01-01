Все экскурсии в Диани
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Диани – доступно 13 экскурсий на 2021 год, цены от $27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Диани почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Кении на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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2д
$272
за 1 чел.
3ч
$27
за 1 чел.
3ч
$1 605
за 1 чел.
3ч
$70
за 1 чел.
1д
$164
за 1 чел.
12ч
$155
за 1 чел.
Морское Сафари
Увлекательное морское приключение в течение целого дня на судне дау
3ч
$64
за 1 чел.
12ч
$128
за 1 чел.
4ч
$329
за 1 чел.
3ч
$75
за 1 чел.
3ч
$64
за 1 чел.
3ч
$214
за 1 чел.
3ч
$27
за 1 чел.