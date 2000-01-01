Экскурсии Диани

Все экскурсии в Диани

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Диани – доступно 13 экскурсий на 2021 год, цены от $27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Диани почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Кении на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Тсаво-Ист с ночевкой
$272
за 1 чел.
Тсаво-Ист с ночевкой
Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)
$27
за 1 чел.
Трансфер из аэропорта Найроби (JKIA и Wilson)
Свадьба в Кении
$1 605
за 1 чел.
Свадьба в Кении
Трансфер из аэропорта Момбасы на южное побережье
$70
за 1 чел.
Трансфер из аэропорта Момбасы на южное побережье
Тсаво-Ист
$164
за 1 чел.
Тсаво-Ист
Морское Сафари
12ч
$155
за 1 чел.
Морское Сафари
Увлекательное морское приключение в течение целого дня на судне дау
Дайвинг и сноркелинг
$64
за 1 чел.
Дайвинг и сноркелинг
Обзорная экскурсия по Момбасе
12ч
$128
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Момбасе
Глубоководная Рыбалка
$329
за 1 чел.
Глубоководная Рыбалка
Халлер Парк (Haller Park)
$75
за 1 чел.
Халлер Парк (Haller Park)
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
$64
за 1 чел.
Руины Джумба Ла Мтвана (Jumba Ruins)
Переводчик и частный гид
$214
за 1 чел.
Переводчик и частный гид
Трансфер из аэропорта Момбасы на северное побережье
$27
за 1 чел.
Трансфер из аэропорта Момбасы на северное побережье
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